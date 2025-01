Zła wiadomość dla Włochów i dla turystów. Mocno drożeje największy włoski przysmak

Czytaj więcej Wynagrodzenia Gdzie w Polsce emeryci dostają najwyższe emerytury? Nowe dane wskazują na jeden region Najwyższe emerytury i renty w Polsce dostają mieszkańcy woj. śląskiego. Ich średnia jest o ponad 900 zł wyższa od średniej regionu, w którym emerytury i renty są najniższe w kraju. Jak wygląda sytuacja w innych województwach? Ile wynoszą średnie samych emerytur? I jakie świadczenia otrzymują rolnicy?

Ceny masła i czekolady również poszybowały w górę

Innym powszechnie spożywanym we Włoszech produktem, którego ceny w ostatnim roku gwałtownie wzrosły, jest masło. Podwyżki wynikają m.in. ze spadku produkcji mleka spowodowanego zmianami klimatu oraz mniejszą dostępnością pastwisk. Pod koniec 2024 r. średnia cena detaliczna masła we Włoszech wyniosła 13,35 euro za kilogram. W porównaniu do cen z 2021 r. oznacza to wzrost o 48,8 proc. Za ten produkt najwięcej zapłacimy w Turynie (15,85 euro/kg), zaś najmniej we Florencji (10,07 euro/kg).

Assoutenti wspomina też o wzroście cen czekolady. Jego przyczyną po raz kolejny są zmiany klimatu. Kraje produkujące kakao, m.in. Ghana i Wybrzeże Kości Słoniowej, poniosły ogromne straty również z powodu chorób, które dotknęły uprawy. Spowodowało to gwałtowny wzrost cen tego surowca i bezpośrednio przełożyło się na ceny czekolady sprzedawanej we Włoszech. Pod koniec 2024 r. 100-gramowa tabliczka kosztowała 1,60 euro. W 2021 r. cena wynosiła 1,26 euro, co oznacza wzrost o 26,9 proc. Za czekoladę najwięcej zapłacimy w Palermo (2,08 euro za tabliczkę). Drugie miejsce zajmuje Mediolan (1,73 euro). Najmniej zapłacimy w Aoście (1,41 euro) i Trydencie (1,42 euro).