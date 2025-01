Pierwsza część strategii – wdrażana już od 2021 roku – obejmowała m.in. zakaz palenia na przystankach autobusowych, placach zabaw, na terenie obiektów sportowych, w parkach i na terenach zielonych oraz terenach rekreacyjnych miasta. Jednocześnie zapowiedziano wdrożenie pełnego zakazu palenia na zewnątrz (z pewnymi wyjątkami) od stycznia 2025 roku. Jak przypomina BBC, już od 2021 roku władze Mediolanu zachęcały właścicieli barów i restauracji do stopniowego wdrażania stref wolnych od dymu tytoniowego. W mediach podkreślano również, że nowy zakaz może być wyzwaniem nie tylko dla mieszkańców miasta, ale również dla turystów.

Zakaz trudny do wyegzekwowania?

Jak informują media, włoska policja na razie nie odnotowała żadnych wykroczeń związanych ze złamaniem nowego zakazu. - To przepis z wieloma krytycznymi punktami. Dla nas jest to klauzula, która nie przyniesie oczekiwanych skutków, ma pewne słabości regulacyjne, wprowadzi też prawdopodobnie zamieszanie związane z wdrożeniem – wyjaśnia Lino Stoppani, prezes publicznej federacji biznesowej Fipe Confcommercio, cytowany przez CNN. Ekspert nazwał wdrożony zakaz palenia „symbolicznym”. Podkreślił również, że nowe prawo może być trudne do wyegzekwowania, ponieważ nie zobowiązano do niego m.in. właścicieli firm. Kontrolą wdrażania zakazu ma zająć się lokalna policja. Włoskie media zwracają także uwagę, że zakaz uderzy w turystów, w tym osoby, które odwiedzą Mediolan w związku z Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi Mediolan-Cortina 2026.