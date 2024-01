Jak powiedziała w radiowej Trójce marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, „żyjemy w państwie, gdzie chcemy, żeby prawo było traktowane poważnie i jeżeli jest wyrok i skazany ma trafić do więzienia, to on ma trafić do więzienia”. - Był wyrok sądu, był nakaz i trzeba było to wykonać. Prawo jest takie samo dla nas wszystkich - stwierdziła.