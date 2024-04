Debata została poprzedzona prezentacją na temat dekarbonizacji nieruchomości, przygotowaną dzięki współpracy firmy doradczej JLL z Pekabex Development, spółką budowlaną dostarczającą rozwiązania w zakresie projektowania i produkcji elementów prefabrykowanych.

Z raportu JLL - na podstawie danych przekazanych przez dewelopera - wynika, że budynek prefabrykowany jest o 27 proc. mniej emisyjny niż ten sam obiekt zbudowany w technologii tradycyjnej. Obliczenia wykonano na podstawie danych konkretnej inwestycji w Poznaniu.

- Przeanalizowaliśmy wszystkie elementy wykorzystane w budowie. Od barierek, okien, PCV, gniazdek, kabli po elementy prefabrykowane Pekabexu. Wyszło nam, że łącznie emitują 620 kilogramów dwutlenku węgla - podał Jakub Frejlich z JLL. Dominika Laube z Pekabexu podkreśliła, że ten niższy niż w przypadku tradycyjnego budownictwa wynik, to wypadkowa kilku elementów. Prefabrykowane stropy (15 proc. mniejsza emisja niż w przypadku stropów monolitycznych), cieńsze ściany (25 proc. mniejsza emisja) oraz ostatnia kondygnacja, gdzie zastosowano antresolę (67 proc.) przesądziły o tym, że analizowana nieruchomość jest bardziej przyjazna środowisku.

O tym, że rozwiązania modułowe pozwalają także o połowę skrócić czas budowy nieruchomości mówił Grzegorz Kawecki, prezes zarządu Pekabex Development. Ale do zasypania luki mieszkaniowej kluczowe jego zdaniem jest nie większe tempo prac, ale dostępność gruntów dla deweloperów.

- Przez ostatnie 10 lat oddaliśmy do użytkowania około miliona mieszkań. To jest bardzo dużo. W tym czasie nasi regulatorzy podejmowali różnego rodzaju próby budowy mieszkań. Skończyło się tak, jak się skończyło. Różnego rodzaju projekty nie odniosły skutku - przekonywał Kawecki. Wtórował mu Mateusz Bonca, prezes JLL, który zwracał uwagę na fakt, że w tej chwili wszystkie programy wsparcia ze strony państwa zamiast zwiększać podaż, wspierają stronę popytową, generując większe zainteresowanie zakupem mieszkań, co z kolei odbija się na cenach nieruchomości.

Grzegorz Kawecki, prezes zarządu Pekabex Development materiały prasowe

- Deweloperzy są w stanie bardzo aktywnie zwiększać swoją zdolność produkcyjną, co pokazały rekordowe wyniki w latach 2019-2021. Natomiast, żeby ta działalność była zyskowna, bezpieczna i ciągła, to trzeba wspierać stronę podażową - wyjaśniał Bonca.

Uczestnicy dyskusji zastanawiali się, jak ograniczyć ślad węglowy branży, nie windując jednocześnie cen mieszkań. Podkreślali, że świadomość klientów indywidualnych w tej kwestii dopiero się buduje.

- Dla Kowalskiego najważniejsze motto to magiczne CCC, czyli „cena czyni cuda”. To cena jest podstawowym - poza lokalizacją - wyznacznikiem zakupu nieruchomości. Jak przychodzi do zakupu mieszkania to klient mówi: A jeszcze sobie przez te pięć lat poradzę bez rozwiązań „smart.” Okno sobie sam zasłonię, klimatyzację jakoś zamontuję - mówił Kawecki.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda na rynku nieruchomości komercyjnych. - Fundusze inwestycyjne, które kupują mieszkania w Polsce, wręcz wymuszają na deweloperach rozwiązania proekologiczne. Tam świadomość konieczności dłuższego życia budynku i w zgodzie z naturą jest dużo większa. Oni wręcz dopłacają za to, żeby budynek był bardziej ekonomiczny dla właściciela - mówił Kawecki.

Zdaniem Boncy dyskusja o ESG i różnych rozwiązaniach, które optymalizują budowę, zaczęła się właśnie od nieruchomości komercyjnych - od biur i magazynów, bo tam horyzont inwestycyjny jest inny. - Nie patrzymy na zakup „tu i teraz”, tylko na wartość nieruchomości w długim okresie, podczas gdy indywidualni klienci często kupują po dzisiejszej cenie i nie zastanawiają się, co może się wydarzyć, jeżeli za 10-15 lat zmienią zdanie i będą sprzedawać mieszkanie - tłumaczył Bonca. Świadomość indywidualnych klientów też się buduje, na co wpływ mają rosnące ceny energii i coraz wyższe rachunki.

Debata „Mieszkania przyszłości - ekologia, automatyzacja, budownictwo modułowe.”, która odbyła się w trakcie tegorocznego ESG & Sustainability Forum Go to the Future 2024. materiały prasowe

Branża deweloperska wskazywała w czasie debaty potencjalne rozwiązania, które mogłyby wspierać „zielone” budownictwo.

- Niemiecki rząd dopłaca do rozwiązań proekologicznych, zapewniających choćby mniejszą przenikalność ciepła. Deweloperzy tego nie konsumują, tylko stosują jako bonus dla klientów, którzy kupują u nich mieszkanie. Może warto, aby nasz regulator pomyślał na przykład o obniżeniu albo odroczeniu w czasie podatku od nieruchomości, która jest bardziej zielona, proekologiczna - mówił Kawecki.

Tomasz Chomicki, senior manager Samsung Electronics Polska, opowiadał z kolei o tym, czy Polacy już dzisiaj masowo korzystają z rozwiązań spod znaku „smart home”, które pozwalają im m.in. oszczędzać energię. - Rynek „smart” nie jest łatwy, ale nie rządzi nim zasada „cena czyni cuda”. Barierą, którą wydaje mi się, że Samsung adresuje w sposób kompleksowy, jest bariera technologiczna. Pytania się mnożą: jak mamy skonfigurować te rolety? Albo wjazd do garażu i jeszcze klimatyzację? I mamy mieć tych apek - trzy czy cztery? No to po pewnym czasie wysiadamy. My zidentyfikowaliśmy te bolączki, to jest obszar dotyczący połączenia tych różnych podsystemów i przeniesienia ich do telefonu. Nie jesteśmy firmą, która produkuje platformę zamkniętą. Zapraszamy do niej producentów przysłowiowych żaluzji, bram garażowych, kluczy. I tę listę cały czas zwiększamy - mówił Chomicki.

Wszyscy rozmówcy zgodzili się, że w przyszłości technologia będzie coraz mocniej wkraczać do naszych domów i będzie coraz mniej widoczna. - Nie będzie wymagała naszej ingerencji. Raz zaprogramowana, przeprogramowana, weryfikująca nasze zachowania, będzie w stanie się dostosować - mówił prezes JLL.

- Dzisiaj jesteśmy gotowi, żeby wdrożyć coś, co się nazywa 5G, czyli nowoczesny sposób łączności telekomunikacyjnej. Ten standard umożliwia połączenie miliona urządzeń na kilometr kwadratowy. Co to oznacza? To, że w przyszłości weźmiemy sobie szklankę z wodą. I ona będzie “oczujnikowana”. Weźmiemy sobie długopis. I tym samym “zaalertujemy” system. Ten proces będzie odbywał się w sposób automatyczny. I bardzo prosty. Jaki to będzie miało wpływ na nasze życie? Ogromny - przekonywał Chomicki. Jako pozytywne przykłady podawał automatyzację i roboty, które zastąpią nas choćby w żmudnych, codziennych pracach domowych. - Będziemy mieli więcej czasu na życie. I tego sobie i państwu życzę - mówił Chomicki.

Uczestnicy debaty zgodzili się, że w najbliższej przyszłości zwiększał się będzie w Polsce rynek najmu, przywołali także koncepcję miasta 15-minutowego, która ich zdaniem po latach odradza się na nowo. - Myślę, że będziemy w tym kierunku zmierzali. Że te obiekty będą dawały nam pełen komfort życia, może poza kulturą - podsumował Grzegorz Kawecki, prezes zarządu Pekabex Development. - Obawa jest tylko taka, że nie będziemy się wtedy socjalizowali zbyt dużo.