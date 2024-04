Aleksandra Stępniak: Transformacja sektora budowlanego musi przyspieszyć

Rocznie modernizujemy zaledwie około 1 procent zasobów budowlanych. To stanowczo za mało, by osiągnąć cele polityki klimatycznej i by zapewnić tanią eksploatację budynków - mówiła podczas Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR Aleksandra Stępniak, Public Affairs Manager Velux Polska.