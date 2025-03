Minister podkreślił, że rząd chce, aby środki na obronność zostały w Polsce, tworząc nowe miejsca pracy. - My w wielu obszarach, chociażby technologii dronowych, już jesteśmy jednym z liderów. Ale chcemy, aby takich obszarów i sektorów, takich przedsięwzięć było w Polsce więcej - powiedział minister finansów.

Co z projektem PiS w sprawie obniżenia VAT

Komentując propozycję ustaw PiS w sprawie obniżenia stawek VAT m.in. na żywność i energię elektryczną, minister stwierdził, że jest „to czysto polityczny ruch”. - Te tarcze są, one zostały podtrzymane. Jeżeli chodzi o inne podatki, to musimy mieć źródło dofinansowania innych wydatków, w szczególności tych na obronność - stwierdził minister finansów. Jak dodał, na cele związane z wojskiem i armią wydano 187 mld złotych. - Ja, jako minister, muszę patrzeć także na tę stronę - dodał.

Odpowiadając na pytanie o wysokie zyski banków i wypowiedź marszałka Sejmu, że „śpią one na pieniądzach”, Domański stwierdził, że wynik sektora bankowego to pochodna wysokich stóp procentowych. - To jest fakt. Są one ustalane przez NBP. Ja jako minister, nie oceniam działalności NBP – powiedział minister finansów.

- Jeżeli chodzi o marże, to są od tego odpowiednie instytucje, które sprawdzają czy nie ma np. zmowy cenowej. Sektor bankowy jest w Polsce wysoce konkurencyjny. Oferty są non stop porównywalne - zaznaczył Domański.