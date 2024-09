Emerytura to dla wielu Polaków abstrakcja. Prawie nikt o niej nie myśli

– Mimo iż przeciętnie 63 proc. badanych wskazywało posiadanie co najmniej podstawowej wiedzy na temat instrumentów finansowych, to wyniki testu podstawowej wiedzy wskazały, że w przypadku każdego z analizowanych produktów jest to przeszacowana wartość – relacjonuje Katarzyna Sekścińska. Zwraca uwagę, że jest to trudne do zmiany, tym bardziej iż to znajomi, bliscy i własna intuicja są źródłami wiedzy, którym młodzi najbardziej ufają: – Fałszywa wiedza nierzadko staje się podstawą do względnie stałych postaw i przekonań, których zmiana stanowi duże wyzwanie i wymaga długotrwałego działania – dodaje ekspertka.

W rankingu źródeł zaufania na kolejnych miejscach są: eksperci finansowi, platformy edukacyjne, informacje od instytucji finansowych. Po nich: artykuły w prasie i audycje w radiu i programy telewizyjne. Na końcu zamkniętej listy możliwości znaleźli się politycy i rządzący, czyli ci, którzy ustalają prawo i zasady emerytalne. Ufa im o jedną czwartą mniej osób niż własnej intuicji.

Na własną rękę

I w tym, i w zeszłym roku najwięcej osób uznało, że to oni sami są odpowiedzialni za swoją edukację emerytalną, i to przekonanie staje się coraz bardziej powszechne. Latem tego roku odpowiedziało tak 69 proc. ankietowanych, rok wcześniej – 62 proc. Równocześnie połowa respondentów zgadza się z opinią, że za edukację odpowiedzialne są: instytucje finansowe, państwo i szkoła. Kłopot w tym, że więcej osób uważa, że treści edukacyjne instytucji finansowych są nudne i trudne niż zrozumiałe. W tym roku opinie młodych na ten temat są bardziej nieprzychylne niż w zeszłym. A to dowód, że powinny być przekazywane młodym w prostszej i ciekawszej formie.