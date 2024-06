Apele do Hołowni, Tuska i Bodnara bez odpowiedzi

Prokuratoria Generalna, która reprezentuje w sądach interesy skarbu państwa zapowiedziała apelację od nieprawomocnego wyroku. Kubala zaapelował do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, premiera Donalda Tuska oraz ministra sprawiedliwości Adama Bodnara o powstrzymanie PG (wówczas korzystny dla niego wyrok stałby się prawomocny).

„Nie mam już sił walczyć. Moje życie legło w gruzach z powodu wrogich działań organów państwa polskiego. Chcę zacząć normalnie żyć i ratować utracone zdrowie” - powiedział Marek Kubala dziennikarzowi „Pulsu Biznesu”.

31 maja 2024 mijał termin na złożenie apelacji przez państwo i według doniesień medialnych został dotrzymany. Rzecznik prasowy Prokuratorii Generalnej mec. Bartosz Swatek wyjaśnił tygodnikowi „Wprost”, że PG to instytucja odporna na wszelkie wpływy i apele, a do zaskarżenia wyroku w sprawie odszkodowania dla Marka Kubali ma pełne prawo.

W rozmowie z "Pulsem Biznesu" Swatek poinformował, że decyzja została podjęta wspólnie z organami państwa pozwanymi przez powoda. Chodzi o Prokuraturę Rejonową w Wałbrzychu, Sąd Rejonowy w Wałbrzychu oraz Sąd Okręgowy w Świdnicy, bo to te instytucje miały w przeszłości przyczynić się do działań wobec Marka Kubali, które doprowadziły do osadzenia przedsiębiorcy w więzieniu i bankructwa jego firmy.