Materace Polaków grube od gotówki

Z okazji przypadającego na ostatni dzień października Dnia Oszczędzania VeloBank postanowił sprawdzić, jaki jest stosunek Polaków do odkładania pieniędzy. Okazuje się, że aż 49 proc. dorosłych respondentów zbierało w dzieciństwie pieniądze do popularnej świnki lub innej skarbonki. Dla 17 proc. stanowiła ona tylko ozdobę, a co trzeci badany nie miał w domu takiego pomocnika oszczędzania. W dorosłym życiu większość z nas przestawiła się ze zbierania gotówki w domu na bardziej nowoczesne metody gromadzenia środków na przyszłość. Filozofię trzymania oszczędności fizycznie pod ręką wyznaje jednak wciąż nieco ponad co trzeci odkładający pieniądze Polak (34 proc.). Świnkę skarbonkę zamienił tylko na mniej oczywisty schowek czy skrytkę.