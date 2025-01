Rekomendacje filmowe: Trzy zaskoczenia, każde w innym stylu

Piep*zyć Mickiewicza 2

Reż.: Sara Bustamente-Drozdek

Wyk.: Dawid Ogrodnik, Hugo Tarres, Weronika Książkiewicz

W pierwszej części Jan Sienkiewicz – młody polonista z rozwichrzoną grzywką i walczył o zdeprawowanych, skreślonych przez „porządny świat” chłopaków i dziewczyny. Łatwo mu nie było, ale z czasem zdobywał ich zaufanie. Poza problemami rasowymi, było w „Piep*zyć Mickiewicza” wszystko, co w podobnych filmach – amerykańskich, brytyjskich, niemieckich, francuskich – zwykle bywa. Dużo więcej się od takich „młodzieżowych filmów” nie oczekuje. W drugiej części reżyserka Sara Bustamante-Drozdek postawiła poprzeczkę wyżej. Do klasy doszlusowuje tu Korek – chłopak w spektrum autyzmu. „Inny” wszystko bierze serio, ma poczucie swojego nieprzystosowania, a poza tym jest geniuszem matematycznym i kocha pociągi. Wie o nich wszystko. Początkowo zostaje odrzucony przez klasę. Potem jednak zyskuje kilkoro przyjaciół, którzy go akceptują i oferują mu swoją lojalność i przyjaźń. Ba, nawet próbują go wprowadzać w życie.

„Piep*zyć Mickiewicza 2” to coś więcej niż tylko szkolny film o pierwszych miłościach. Sara Bustamante-Drozdek opowiada o przemocy, inności, wykluczeniu, o próbie przeciwstawienia się opiniom większości. A wreszcie o prawdziwej przyjaźni i prawie do bycia innym. A w tle jest jeszcze ów nietypowy nauczyciel z pierwszej części, który zakochuje się w szkolnej koleżance, zresztą matce jednej z uczennic. Film teoretycznie jest „lekki, łatwy i przyjemny”, a jednak reżyserka broni się przed banałem. Energetyczną rolę tworzy Dawid Ogrodnik, który wcześniej przyzwyczaił wodzów do swoich wielkich, trudnych kreacji. Tu nie wysila się, bo nie musi. A dotrzymują mu kroku młodzi aktorzy ze świetnym Korkiem – Karolem Rotem i dynamicznym, pełnym uroku Hugo Tarresem na czele.