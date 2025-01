Zmarł David Lynch. Człowiek o nieokiełznanej wyobraźni

David Lynch. Twórca o nieokiełznanej wyobraźni

Wielką światową sławę zdobył dzięki telewizyjnemu serialowi „Miasteczko Twin Peaks”, którym zrewolucjonizował świat seriali. Dowiódł, że mały ekran nie musi pachnieć mydlinami, że może zmuszać widza do myślenia, niepokoić. Bo Lynch wyznawał teorię Hitchcocka, że filmów sensacyjnych nie kręci się tylko po to, by wyjaśnić kryminalną zagadkę. Najważniejsza była dla niego opowieść o współczesnym świecie. O ludziach, którzy na pierwszy rzut oka wiodą spokojne, nudne życie, a w rzeczywistości kryją w sobie mroczne tajemnice, są miotani namiętnościami i niezaspokojonymi pragnieniami.

Kinomani wysoko cenią filmy Lyncha: „Głowa do wycierania”, „Człowiek słoń”, „Diuna”, „Blue Velvet”, „Dzikość serca”, „Twin Peaks: ogniu, krocz za mną”. Większość z nich to obrazy mroczne i niejednoznaczne. Lynch penetrował ciemne strony ludzkiej osobowości, zaglądał w zakamarki duszy, pokazywał złożoność ludzkich losów. Odwoływał się raczej do podświadomości i intuicji niż do rozumu. Bombardował symbolami, wciągał widza w grę wyobraźni. A przede wszystkim zostawiał widzom ogromne pole do samodzielnych przemyśleń i interpretacji.

Ale przecież potrafił też Lynch zaskoczyć widzów „Prostą historią” — opowieścią w zupełnie innym stylu, pełną wiary w dobro, miłość, wartość rodzinnych więzów. Mówił: „Wierzę, że jest ciemna i jasna strona osobowości człowieka. I że trzeba dążyć do równowagi między nimi.” Choć trzeba przyznać, że zaraz potem znów zgotował swoim wielbicielom niespodziankę pokazując znakomite „Mulholland Drive”, które było właściwie rodzajem zabawy i gry z widzem.

Wciąż szukał nowych sposobów opowiadania i nowych tematów. Z uporem przebijał się przez skomercjalizowany show-business wierząc, że ma widzom do zaproponowania coś ważnego: grę wyobraźni, refleksję. Miał nadzieję, że opanowane przez hollywoodzkie bzdety kino znów zacznie odzyskiwać swoją rangę, wzruszać, wybijać z poczucia samozadowolenia, uczyć marzyć. Bo przecież, jak mówił, „właśnie w czasach, gdy jedynym celem staje się robienie pieniędzy, rodzą się największe tęsknoty".