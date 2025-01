Rekomendacje filmowe: Opowieści o miłości i odchodzeniu

„Dalej jazda!”

Reż. Mariusz Kuczewski. Wyk.: Marian Opania, Małgorzata Rożniatowska, Wiktor Zborowski, Julia Wieniawa.

Podobno można się śmiać ze wszystkiego. Tak z pewnością uważa Mariusz Kuczewski, scenarzysta „Listów do M.” i „Znachora”, który tym razem pokazuje całkiem autorski film: „Dalej jazda!” napisał, wyreżyserował, a nawet pojawił się na ekranie, w epizodycznej roli policjanta.

A więc urodziny starszej pani. Rodzina się zebrała, synowa pyta, czy solenizantka ma jakieś życzenia. „Niech mnie Józio do Trzech Koron weźmie” – odpowiada kobieta, choć nie bardzo zdaje sobie sprawę z jakiej okazji pada to pytanie.

Ela ma Alzheimera, wszystko się jej myli, często nie wie, co jest teraźniejszością co przeszłością, z pamięci nagle wyskakują jej wspomnienia sprzed lat, które wydają się jej rzeczywistością. Józek postanawia jednak spełnić marzenie żony o wyprawie w Pieniny. Ku przerażeniu syna, za to ze wsparciem wnuczki i sąsiada.