Europa walczy o Oscary. Z kim rywalizuje polski film?

Ukraińska rodzina spędza wakacje na Teneryfie. Mają wracać do Kijowa, ale ich samolot nie odlatuje. Jest 24 lutego 2022 roku. W Ukrainie zaczęła się wojna. Turyści w jednej chwili zamieniają się w uchodźców. Mają wrócić do domu czy nie? Nastoletnia Sonia cały czas siedzi w telefonie. To ich jedyny kontakt z wojną, z ich własnym światem. Jest jeszcze w tej opowieści samotny czarnoskóry chłopak. Emigrant. Ukojenie przynoszą mu telefony do matki.

Reklama

Czytaj więcej Film Festiwal filmowy w Gdyni. Wojna nie może nam spowszednieć W głównym konkursie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni są w tym roku filmy skupiające się na tym, czego doświadczają ludzie w Ukrainie i na Białorusi.

„Pod wulkanem” Damiana Kocura to film o ludziach, którzy nie są u siebie. Jaki los czeka rodzinę z Ukrainy? Mężczyzna chce wrócić do kraju, żeby walczyć. Kobieta i dwoje dzieci trafią do Polski. Są skazani na obcość, codzienny niepokój. Ale dla widza ciekawsze jest pytanie, co dzieje się z nimi dzisiaj?

Czy ta opowieść zainteresuje oscarowe komisje? Swoich kandydatów zgłosiło ponad 80 krajów. Na krótkiej liście, która zostanie ogłoszona w grudniu, znajdzie się 15 tytułów. To z nich akademicy będą wybierać filmy, które zdobędą nominacje.