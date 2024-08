W tle, nie do końca doprowadzony, jest też wątek odpowiedzialności za los najbliższych – narażenia ich na prześladowania przez reżim. Bo w systemie totalitarnym nie ma jednostkowej odpowiedzialności. Represje dotykają rodziców, małżonków, dzieci.

„Tatami” jest inspirowany autentycznymi wydarzeniami

Znamienne, że twórcami tego filmu są imigranci. Guy Nattiv w 2002 roku skończył studia w szkole filmowej w Tel Awiwie, w 2018 roku jego fabularny krótki metraż „Skin” zdobył Oscara. Izraelczyk jest też autorem kontrowersyjnego filmu „Gołda” o Gołdzie Meir.

Do napisania scenariusza „Tatami” zainspirowało go kilka autentycznych historii sportowców, którzy uciekli z Iranu, m.in. mieszkającej obecnie w Paryżu Sadaf Khadem. Irańska bokserka w 2019 roku wygrała zawody we Francji i nie wróciła do ojczyzny, gdzie za nienoszenie hidżabu groziłoby jej więzienie.

Czytaj więcej Film Rekomendacje filmowe: Superbohaterowie w przestworzach i obok nas Dystrybutorzy przygotowali propozycje dla fanów gier wideo („Borderlands”) i kina kostiumowego („Hrabia Monte Christo”). Ale jest też film dla tych, którzy czekają na ciekawe kino społeczne („Dobry nauczyciel”)

Z kolei judoka Saeid Mollaei – mistrz świata z 2018 roku, zdradził publicznie, że podlegał naciskom, by poddać pojedynek z Izraelczykiem. Takich historii było sporo. Zakorzeniony w Los Angeles Nattiv pracował nad scenariuszem z irańską dysydentką, żyjącą w Paryżu aktorką Elham Efrani, w roli głównej wystąpiła Amerykanka o irańskich korzeniach Arienne Mandi, jej trenerkę zagrała Zar Amir Ebrahimi – kolejna uciekinierka z Iranu, mieszkająca w Paryżu od 15 lat, nagrodzona niedawno w Cannes za rolę w thrillerze „Holy Spider”Ali Abbasiego. Została ona też współreżyserką filmu. A za znakomite, czarno-białe zdjęcia odpowiedzialny był operator Todd Martin.