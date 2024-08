Rekomendacje filmowe: Superbohaterowie w przestworzach i obok nas

Reż.: Teddy Lussi-Modeste

Wyk.: Francois Civil, Shain Boumedine, Toscane Duquesne

Takich filmów o nauczycielach rzucających wyzwanie nie tylko trudnej młodzieży, ale też systemowi edukacji, było bardzo wiele. Od klasycznych już jak „Stowarzyszenie umarłych poetów” czy „Buntownik z wyboru” aż po mniej popularne jak choćby „Paragraf 187”, gdzie Samuel Jackson zderzał się z młodzieżą na Brooklynie. W wielu takich obrazach pojawiało się oskarżenie rzucone na nauczyciela przez młodzież, jak choćby w znakomitym „Polowaniu” z Madsem Mikkelsenem w roli głównej. Tak jest i we francuskim „Dobrym nauczycielu”, gdzie do szkoły trafia młody nauczyciel, który chce opanować trudną klasę. Jedna z uczennic oskarża go o molestowanie. Tym bardziej bzdurne, że Julien jest gejem. Nauczyciel ma przeciw sobie większość klasy i wielu nauczycieli, na czele z dyrektorem szkoły, który nie chce doprowadzać do skandalu. W sprawę zaangażowana jest policja, a nauczyciel dodatkowo jest szantażowany przez brata uczennicy.

Teddy Lussi-Modeste pokazuje bardzo skomplikowaną szkolną rzeczywistość. Nic tu nie jest proste i oczywiste. Także bohaterowie – nauczyciele, uczniowie – zaskakują, zmieniają się, mają swoje tajemnice. I wreszcie sam Julien – młody chłopak z głową pełną marzeń, który z czasem coraz bardziej twardnieje. Jeszcze walczy, ale ma coraz mniej siły.

Bardzo to ciekawy, niejednoznaczny film. Trzymający w napięciu i pozostawiający widza z wieloma pytaniami.