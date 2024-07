Andriej Tarkowski w „Solaris” zadawał pytania natury egzystencjalnej, Danny Boyle w „W stronę słońca” opowiadał o samotności w kosmosie, Robert Zemeckis w „Kontakcie” badał możliwości współistnienia z Obcym, Mel Brooks robił sobie „Kosmiczne jaja”, w przestworza wyprawiali się mistrzowie: Stanley Kubrick, Ridley Scott, Christopher Nolan, Alfonso Cuaron. No i oczywiście twórcy popularnych superprodukcji science fiction z George’em Lucasem, twórcą kinowej serii o „Gwiezdnych wojnach” na czele.



„Zabierz mnie na Księżyc. Zwiastun filmu

Ale były też filmy, których autorzy opowiadali o autentycznym podboju Kosmosu. Jak „Apollo 13” Rona Howarda o locie, podczas którego na pokładzie statku kosmicznego nastąpił wybuch. Kabina miała zapas tlenu wystarczający na 45 godzin, a szef statku Lovell i dwaj członkowie jego załogi potrzebowali 90 godzin, by sprowadzić pojazd na ziemię. Razem z pracownikami Ośrodka Kontroli Lotów toczyli przeraźliwą walkę z czasem.

Z kolei w „Pierwszy człowiek” był filmem o Neilu Armstrongu, który jako pierwszy postawił nogę na Księżycu. Damien Chazelle zaczął opowiadać jego historię w 1961 roku, gdy po śmierci córki Armstrong zgłosił się do programu Gemini. Reżyser pokazał codzienność ludzi, którzy biorąc udział w programie kosmicznym, co jakiś czas muszą żegnać na zawsze swoich współpracowników i przyjaciół, ginących za sterami samolotów i rakiet. Opowiedział o żonie Armstronga, która zmusiła męża, by przed startem Apollo 11 dwóm małym synom powiedział prawdę: że może z wyprawy na księżyc nie wrócić. Były w „Pierwszym człowieku” pytania o cenę popychania naprzód wiedzy o kosmosie. O ambicje polityczne, które leżą u podstaw takich programów, o koszty finansowe, jakie musi ponosić społeczeństwo, a wreszcie o koszty życiowe i psychiczne tych, którzy w podobnych przedsięwzięciach biorą udział.

„Zabierz mnie na Księżyc. Recenzja filmu Grega Berlantiego

Teraz zaś w autentycznej scenerii przylądku Canaveral nakręcił film Greg Berlanti. W „Zabierz mnie na Księżyc” wydarzenia z końca lat 60. posłużyły jako tło komedii romantycznej. Wieczorem w barze do stolika, przy którym siedzi atrakcyjna, młoda kobieta podchodzi mężczyzna i rzuca: „Pani płonie”. Dziewczyna bierze to za marny podryw, ale facet szybko dodaje: „Pani książka się pali”. Dziewczyna w pierwszym odruchu zalewa ogień winem, które ma w kieliszku. Płomień bucha jeszcze bardziej. Dusi go dopiero marynarka rzucona na stół przez nieznajomego. I już widać, że to może być początek romansu.