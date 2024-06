Punkt wyjścia jest intrygujący: wuj Fortuna pozostawił testament, na którego otwarcie wezwał swoich krewniaków. Dawno się z nimi nie widział, bo też rodzina, delikatnie mówiąc, za sobą nie przepada, ale pieniążkami nie pogardzi.

„Spadek”. Zwiastun filmu

Mamy więc motyw grania perspektywą śmierci wuja, bo tylko ona gwarantuje spadek, a także ambicjami kuzynów, którzy spalają się w oczekiwaniu na dobre – a może złe – wieści.

Scenariusz wprowadza wątki homoseksualnej pary, związku partnerów w różnym wieku, małżeńskiej zdrady i tajemnic. Jest też wspomniany teleturniej prowadzący rodzinę do prawdy przez skomplikowany labirynt zagadek, a także ten z retrospekcji i chyba najważniejszy, bo zadane w nim przed laty pytanie (żart inspirowany „Rejsem”) mocno wpłynęło na to, co dzieje się ponad trzy dekady później. Wuj podrzuca zresztą rodzinie wiele pytań i gadżetów, pozwalających zdobyć rodzinny skarb.

To stwarza ogromny potencjał, ale też mamy „za wiele szczęścia”. Film rozpada się na gorsze i lepsze suspensy oraz skecze. Są jednak wakacje, i familijny film, w którym reprezentatywna dla współczesności rodzina podróżuje z piekła do nieba i z powrotem – będzie stanowił atrakcję, a wręcz już stanowi, co potwierdzają w końcu globalne wyniki oglądalności. Morał jest taki, że Macieja Stuhra trudno nie lubić.