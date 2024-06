Wielka gwiazda francuskiego kina Anouk Aimée nie żyje

"Wraz z moją córką Galaad i moją wnuczką, Milą, z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że odeszła moja matka Anouk Aimée. Zmarła dziś rano w swoim domu w Paryżu. Byłam przy niej do końca" — napisała córka aktorki na Instagramie.

Nicole Françoise Florence Dreyfus urodziła się w Paryżu, w aktorskiej rodzinie. Tańca uczyła się w Operze Marsylskiej, teatru w Anglii, pm jeszcze studiowała sztukę i taniec dramatyczny u Andrée Bauer-Théronda. Zadebiutowała w filmie w wieku 14 lat w „La Maison sous la mer” Henriego Calefa (1947). Potem przyjęła imię swojej postaci z tego filmu Anouk, nazwisko Aimée wymyślił jej któryś z reżyserów. Po francusku oznacza ono „kochana”

Zmarła francuska aktorka Anouk Aimée

Dla starszego pokolenia widzów Anouk Aimée niemal legenda. Dostała Złoty Glob i nominację do Oscara dla najlepszej aktorki za rolę w nakręconej w 1966 roku „Kobiecie i mężczyźnie” Claude’a Leloucha. Aimée i Jean-Louis Trintignant zagrali tam rodziców, którzy przyjeżdżają odwiedzać swoje dzieci w szkole z internatem. Ona jest młodą wdową, on – samotnym kierowcą rajdowym. Zbliżają się do siebie, ale oboje boją się tego uczucia. Piękny, delikatny film. Wspaniałe zdjęcia, muzyka, która przez całe lata wzbudzała zachwyt i przywoływała wspomnienie tego filmu. Po latach Aimée i Trintignant spotkali się na planie filmu „Kobieta i mężczyzna 2” lat później, ale ten film już takiego sukcesu nie odniósł. Za to oboje nagradzani byli olbrzymimi brawami, gdy na festiwalu w Cannes pokazywali swój pierwszy film w 50 rocznicę jego powstania. Cóż, są opowieści, które się nie starzeją.

Lata sześćdziesiąte należały właśnie do Anouk Aimée. Jeszcze przed spotkaniem z Lelouchem, w 1961 roku wystąpiła w „Loli” Jacques'a Demy'ego. Zagrała tam tajemniczą kobietę, matkę siedmioletniego chłopca, kabaretową tancerkę, w której kocha się kilku mężczyzn. Ona jednak tęskni za dawną miłością – człowiekiem, który zostawił ją gdy zaszła w ciążę.