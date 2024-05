„Furiosa. Saga Mad Max”

Reż.: George Miller. Wyk.: Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Tom Burke

To piąta już część serii George’a Miller z piątym filmem ze swojej serii, mającej już ćwierć wieku historii. Początek sagi to rok 1979. Na ekrany wchodzi australijski „Mad Max”, którego bohaterem jest policjant z Miasta Słońca Max Rockatansky. Pewnego dnia w czasie prowadzonego przez Maxa pościgu, ginie jeden z członków bandy motocyklistów Night Rider. Jego kompani chcą pomścić przyjaciela. Między nimi a Maksem rozpętuje się wojna. W roli głównej wystąpił wówczas Mel Gibson i to była dla niego trampolina do sławy. Potem zagrał Maxa jeszcze trzy razy: w latach 1981 i 1985, by wreszcie przerzucić się do innej filmowej serii – „Zabójczej broni”. Nie zapomniał jednak o Mad Maksie George Miller, który po dwudziestu latach - w roku 2015 nakręcił „Mad Maxa: Na drodze gniewu”. W głównego bohatera wcielił się tam Tom Hardy, partnerowała mu Charlize Theron.

Po ośmiu latach George Miller zaprasza na „Furiosę: Sagę Mad Max”. Jego nowy film jest powrotem do dystopijnego świata i prequelem. W wyniku zmian klimatycznych i pandemii Ziemia została doprowadzona do ruiny. Rządzą na niej groźni watażkowie, oazę stanowi Zielone Miejsce Samotnych Matek. To tam mieszka mała Furiosa. Jednego dnia zostaje ona jednak uprowadzona przez hordę motocyklistów, której przewodzi Dementus – dziwny facet, też mający swoją historię: miś, jakiego nosi przy sobie zdradza, że miał kiedyś dom i dzieci. Po przebyciu Pustkowi porywacze docierają do Cytadeli, gdzie rządzi Wieczny Joe. Dwóch tyranów zaczyna walkę o władzę, Furiosa zaś musi przetrwać wiele trudnych sytuacji, aby zmężnieć, uciec i zachować marzenia o powrocie do domu. To przecież obiecała na początku filmu swojej matce, która próbowała ją ratować i zapłaciła za to życiem. W filmie z 2015 roku groźną wojowniczkę Furiosę zagrała Charlize Theron. Teraz w jej młodszą wersję wciela się Anya Taylor-Joy. Dementusem jesrtChris Hemsworth. Nie ukrywam: to nie moje kino. Ale sprawność techniczna tego filmu może zachwycić i „Furiosa…” – po canneńskiej premierze – zbiera już dobre recenzje. A George Miller zapowiada kolejną część cyklu.