Rekomendacje filmowe na weekend. W poszukiwaniu wartości: Ameryka, Europa, Azja

Civil War

Reż.: Alex Garland

Wyk.: Kirsten Dunst, Wagner Moura, Cailee Spaeny

W Ameryce trwa krwawa wojna domowa. Teksas, Kalifornia i Floryda występują przeciwko rządowi federalnemu i reszcie kraju. Konflikt pochłania wiele ofiar. Bomby spadają na miasta, ludzie uciekają w panice. Na ekranie koszmarne obrazy. I to potworne zdanie żołnierza: „Oni do nas strzelają, to my strzelamy do nich”. Przez to piekło czwórka dziennikarzy usiłuje przebić się do Waszyngtonu, by zrobić wywiad z prezydentem. Ludzie w różnym wieku, z różnymi doświadczeniami życiowymi. I taką samą potrzebą adrenaliny. Ta opowieść o dziennikarzach wojennych daje wiele do myślenia. Po co tworzy się zdjęcia i raporty z wojny? I na ile można zobojętnieć na śmierć i tragedię? A dojrzewanie do tego zawodu czy musi być pozbywaniem się empatii?

Garland rysuje ponurą wizję okaleczonego świata. Jednak tym razem ów świat jest aż za dobrze znany. Powstało dziesiątki filmów o pracy korespondentów wojennych. Zwykle jednak byli oni przybyszami z zewnątrz obserwującymi przewroty w innym świecie. Tu chodzi o wojnę domową w dobrze znanej nam zachodniej rzeczywistości. I może dlatego również ten film, znakomicie zrealizowany, ze świetnymi, podkreślającymi narastający chaos zdjęciami Roba Hardy’ego, robi tak duże wrażenie. W spolaryzowanych społeczeństwach może wystarczyć jeden krok, by stał się prawdą.