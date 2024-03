Rekomendacje filmowe. Ten weekend warto spędzić w kinie

Wyk.: Mścisław Czernow, Jewgienij Małoletka, Liudmyła Amelkina

Kiedy wojna tocząca się już ponad dwa lata za naszą wschodnią granicą niebezpiecznie powszednieje, kiedy świat zaczyna się do niej przyzwyczajać, „20 dni w Mariupolu” jest jak cierń, który przypomina o tragedii Ukrainy. Mścisław Czernow, relacjonujący wojnę dla amerykańskiej telewizji PBS oraz agencji Associated Press był jedynym dziennikarzem, który do końca pozostał w umierającym mieście. Towarzyszyli mu tylko jego najbliżsi współpracownicy. Przez blisko trzy tygodnie rejestrowali oni agonię miasta. Strach, śmierć. W filmie są dramatyczne obrazy bombardowania miasta, ataku na szpital (ze słynnymi kadrami wynoszonej na noszach ciężarnej kobiety), Czernow filmuje ludzi, którzy starają się w odciętym od świata, umierającym mieście – jakoś wbrew wszystkiemu żyć. Ale jednocześnie „20 dni w Mariupolu” jest czymś w rodzaju intymnego pamiętnika reportera. Z pytaniem o jego rolę w tej tragedii. Autor nie ukrywa zresztą, że nie wszyscy żołnierze i mieszkańcy miasta chcą być obserwowani przez kamerę. Dla nich to nie jest film. To życie, które za chwilę może nagle zgasnąć. Ale inni chcą dziennikarzy chronić, pomóc im wydostać się z miasta także dlatego, by mogli dać prawdziwe świadectwo dziejącej się tragedii. Żeby świat znał prawdę.

Wstrząsający dokument, nominowany zresztą w tym roku do Oscara. Czy go dostanie? Tak naprawdę nie ma to znaczenia. Ważne, że świat zobaczył potworne obrazy wojny w Ukrainie.