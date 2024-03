Orzeł za najlepszy film dla „Zielonej granicy” Agnieszki Holland

— To jest ważne, żeby sobie dawać radę — mówiła Agnieszka Grochowska nawiązując do słów Dariusza Jabłońskiego. — Tylko tego nie robi się samemu. Trudno pozostać dobrym człowiekiem, bez wsparcia, pomocy, serca drugiego człowieka.

„Filip” Michała Kwiecińskiego zakończył rywalizację z czterema statuetkami: za zdjęcia Michała Sobocińskiego, główną rolę męską Eryka Kulma Jr, a także za montaż i scenografię Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński.

Czytaj więcej Film „Kos”. Remanent polskości W „Kosie”, porywającym i zabawnym sarmackim antywesternie, Paweł Maślona ukrył gorzki esej o naszej przeszłości i tożsamości. Grają Jacek Braciak, Agnieszka Grochowska i Robert Więckiewicz.

Nagrodę publiczności oraz Orła za muzykę Łukasza L.U.K. Rostkowskiego dostali animowani „Chłopi” DK Welchman i Hugh Welchmana, a za odkrycie roku uznano Grzegorza Dębowskiego, reżysera filmu „Tyle co nic”.

Podczas uroczystości ogłoszono również wyniki wyborów prezydenta Polskiej Akademii Filmowej. Został nim ponownie reżyser i producent Dariusz Jabłoński. Wygłosił on apel do rządu, by tak zorganizować otoczenie polskiego filmu, żeby nigdy więcej żaden twórca, żaden producent, żaden film nie był poddany represjom i nie musiał się obawiać o swoją przyszłość — powiedział Jabłoński, którego kiedyś takie wykluczenie spotkało po filmie „Pokłosie”. — Mój mistrz Krzysztof Kieślowski powiedział kiedyś do kamery: Musimy wspierać polski film, niezależnie od tego czy jest najlepszy na świecie czy nie. Bo polski film to najlepsza promocja naszych wartości.” I o tym musimy pamiętać.

Jabłoński – ja zwykle – nie zapomniał o walczącej Ukrainie. Na scenę zaprosił młodą reżyserkę i producentkę ukraińską Walerię Soczewitz, która mówiła o harcie ducha swojego kraju i własnej wierze w przyszłość.