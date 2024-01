Nagroda dla filmu "Z góry widać lepiej. Wanda Rutkiewicz. Opowieść o kobiecie niezwykłej"

Tym razem ich uznanie zdobyła opowieść o Wandzie Rutkiewicz. - Wydaje się, że wszyscy wiedzą kim była Wanda — mówi współproducentka filmu Edyta Łysiak. - Tymczasem nie jest to już takie oczywiste dla pokolenia dzisiejszych 30 latków. Dlatego warto opowiadać o niej. Rutkiewicz to trzecia kobieta i pierwsza Europejka na Mount Everest i pierwsza na K2. Tak naprawdę to także pierwszy film o Wandzie — kobiecie — mówi Malwina Kiepiel — pomysłodawczyni filmu. Do tej pory opowiadano o niej jako himalaistce i alpinistce, my opowiedzieliśmy o Jej zmaganiach z życiem, lękach, radościach i nie łatwej drodze na szczyty, cenie jaką za to płaciła.

- To już kolejna nagroda publiczności poważnego festiwalu o górach jaką otrzymuje ten dokument. To dla nas ważne — bo dla twórców — mówi reżyser Bartosz Kowalski. - Chyba bardziej od opinii jury liczy się głos tych, dla których ten film robimy - dodaje.



W filmie opowiadają o Rutkiewicz jej przyjaciele i bliscy ale nie brakuje także głosów krytycznych. Dziś pewnie byłaby celebrytką - wtedy prawie wszystko musiała organizować sama.

„Z góry widać lepiej” to dokument, który nie był tworzony „na kolanach” jak często są ostatnio realizowane dokumenty. To dokument rzetelny pokazujący kobietę ważną dla historii Polski.