Berlinale stawia na różnorodność

Tegoroczne Berlinale, zaczynające się 15 lutego, otworzy film „Small Things Like This” z Cillianem Murphy’m w roli głównej. Reżyser Tim Melliants podjął trudny i bolesny temat irlandzkiej organizacji kościelnej, która miała na celu reformowanie „upadłych, młodych kobiet”. Działała od lat dwudziestych XIX wieku aż do roku 1996. Akcja filmu toczy się w połowie lat 80. XX wieku.

O Złotego Niedźwiedzia będzie walczyło 20 filmów z całego świata. Właśnie: z całego świata, bo Carlo Chatrian zadbał o to, by tegoroczny konkurs był maksymalnie różnorodny. Dziennikarze portali filmowych wyszukują tytuły ze znanymi gwiazdami w obsadzie. Jak „La Cocina” Meksykanina Alonso Ruizpalacios, gdzie akcja filmu toczy się w ciągu jednego dnia w kuchni wielkiej restauracji nowojorskiej, a w roli głównej występuje Rooney Marą. Czy też jak „Another End” – dystopijny włoski obraz Pieto Messiny z Gaelem Garcią Bernalem. Gdzieś jst Isabelle Huppert, gdzieś Kristen Stewart… Ale to nie gwiazdy mają być siłą tego przeglądu. Organizatorzy postawili na kulturową różnorodność.

Czytaj więcej Film „Śnieżne bractwo” to znakomite kino przetrwania. Netflix ma prawdziwy hit „Śnieżne bractwo” o wypadku lotniczym w Andach z 1972 r. i późniejszych losach rozbitków to hiszpański kandydat do Oscara. I słusznie, bo dawno nie było tak poruszającego filmu survivalowego i katastroficznego w jednym.

W konkursie głównym są filmy niemieckie, m.in. „From Hilde, With Love” Andreasa Dresena czy „Umieranie” Matthias Glasnera. Niemiecko-francuską koprodukcją jest dokument Victora Kossakovsky’ego „Architecton”.

Francuskich tytułów w konkursie berlińskim znalazło się więcej, m.in. nowe dzieła Bruno Dumonta „The Empire” czy Oliviera Assayasa - opowieść o strachu przed śmiercią „Suspended Time”.

Włoska „Gloria!” debiutantki Margherity Vacario to kostiumowa opowieść o młodości umiejscowiona w XVIII wieku. W XVIII wieku toczy się też akcja „The Devil’s Bath” Severina Fiali i Veroniki Franz. Danię i Szwecję reprezentuje „Vogter” Gustava Mollera.