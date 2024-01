„Półkowniki” czasów komercji. Polscy widzowie nie znają najciekawszych tytułów artystycznych minionego roku

Dopiero pod koniec ubiegłego tygodnia zadebiutował w naszych kinach zwycięzca wrześniowego festiwalu w Wenecji – „Biedne istoty” Yorgosa Lanthimosa.

Przykra wydaje się też nieobecność „Strefy interesów”. Jonathan Glazer opowiedział o rodzinie komendanta obozu Rudolfa Hössa, żyjącej w czasie II wojny światowej w swoim małym raju, w pięknym domu z ogrodem, tuż obok muru Auschwitz. Pokazał na ekranie poczucie wyższości płynące z ideologii, obojętność na niewyobrażalną zbrodnię i na cierpienie innych, zanik moralności i empatii. Film ze świetną Sandrą Huller w roli żony Hössa jest polską koprodukcją Ewy Puszczyńskiej. Kilka dni temu nominację do nagrody BAFTA za zdjęcia dostał Łukasz Żal, a za scenografię Joanna Maria Kuś oraz Katarzyna Sikora. „Strefa interesów” to także pewniak w wyścigu oscarowym. Polscy widzowie na możliwość obejrzenia filmu będą musieli czekać aż do 8 marca.

„Opadające liście” i „Priscilla” mają datę polskiej premiery

„Opadające liście” Akiego Kaurismakiego (Grand Prix Jury w Cannes i nagroda Fipresci) to opowieść fińskiego mistrza o skromnych ludziach, o ich tęsknotach i prawie do szczęścia. Wymieniana jest jako pretendent do nominacji oscarowej w kategorii filmu zagranicznego. Na ekranach świata „Opadające liście” zarobiły najwięcej ze wszystkich obrazów Fina. W Polsce wejdą na ekrany 8 lutego. Także luty przyniesie „Priscillę” Sofii Coppoli, film o miłości nastolatki i wielkiego Elvisa Presleya. Są też ważne tytuły, które nie mają daty polskiej premiery. „Ja, kapitan” Matteo Garrone to historia dwóch szesnastolatków, którzy przed nędzą uciekają z małej wsi w Senegalu i próbują dostać się do Włoch. Garrone, który pokazuje ich drogę, też ma poważne szanse na nominację Oscarową. Podobnie jak „Perfect Days” Wima Wendersa, nakręcony w Japonii obraz o tokijskim sprzątaczu toalet. Garstka polskich widzów będzie mogła ten film obejrzeć pod koniec stycznia, podczas Dni Filmu Niemieckiego.

Co zadziwiające – nie lepiej bywa z rodzimymi filmami. Drastycznym przykładem jest tu „Kos” Pawła Maślony, który we wrześniu 2023 roku zdobył gdyńskie Złote Lwy.

„Kos” łamie nudne konwencje stereotypowego dramatu kostiumowego, a także zasady fałszywej, hurraoptymistycznej polityki historycznej. Jest opowieścią o Tadeuszu Kościuszce, który z afroamerykańskim kompanem, przyjeżdża do Polski z Ameryki.