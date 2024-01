Grupę pasażerów, a zarazem przyjaciół poznajemy w ich naturalnym szkolno-rodzinnym środowisku. Wysportowane chłopaki, ich rodzeństwo, dziewczyny, rodzice, koledzy. Dlatego też każda późniejsza śmierć na ekranie ma osobisty wymiar.

Mróz, lawiny i kanibalizm. Czego lepiej nie pokazywać

Kolejne trudności – mróz, brak ekwipunku, lawiny i brak nadziei, gdy w radio słychać o zakończeniu bezowocnych poszukiwań wraku – jednoczą grupę i pozwalają uchronić się przed obłędem, o jaki nietrudno w takich okolicznościach. Wreszcie muszą się zmierzyć z największym wyzwaniem, o którym krzyczał każdy nagłówek w swoim czasie: o złamanym tabu kanibalizmu.

Bayona umie wygrać niepokój i napięcie kryjące się w tym wątku, nie przez przypadek debiutował horrorem. Bo z jednej strony sprawa wydaje się oczywista – po prostu by nie przeżyli, gdyby nie jedli mięsa zmarłych towarzyszy. Ale z drugiej strony jest też cały bagaż kulturowy, religijny, prawny („Czy to w ogóle legalne?” – zadaje jedna z postaci słuszne, a zarazem absurdalne pytanie) oraz zwykły wstręt. Nie wspominając nawet, że to ciała ich znajomych.

Reżyser i scenarzyści stronią od czarnego humoru i drastyczności, które byłyby nie na miejscu, i pokazują barierę, którą każda z postaci musi przekroczyć. Zręcznie też grają niedopowiedzeniem, zostawiając widzowi przestrzeń do samodzielnych przemyśleń. Na przykład: co by się stało, gdyby zwłok zabrakło?

Trudno się dziwić entuzjazmowi towarzyszącemu „Śnieżnemu bractwu”. To dzieło w swoim gatunku znakomite. Nie takie, które zmienia kino, olśniewa czymś nowym czy zdobywa Grand Prix na festiwalach, ale z rodzaju tych, które na lata zostają z widownią. Idealnie wymierzone i uszyte.