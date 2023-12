"Wonka", "Pan Kleks", "Sami swoi". Filmowe powroty na ekrany

Niemal jednocześnie z „Wonką” na ekrany trafiła „To właśnie miłość”. Tak, to samo „To właśnie miłość”, które swoją premierę miało dokładnie dwie dekady temu. Hugh Grant jako premier Wielkiej Brytanii znów zatańczy do „Jump (For My Love)” The Pointer Sisters, a Andrew Lincoln wyzna miłość Keirze Knightley na tekturowych planszach, udając, że do domu zapukali kolędnicy.

Anna Dymna powraca

I o to chodzi. Producenci, dystrybutorzy i szefowie telewizji chętnie zaspokajają naszą potrzebę bezpieczeństwa. Zresztą nie mają wielkiego wyboru. Kiedy w 2010 roku Polsat chciał zrezygnować z emisji „Kevina samego w domu” w Boże Narodzenie, stację zalała fala listów protestacyjnych. Ostatecznie tradycji stało się za dość, a nadawca zapomniał już o pomyśle odświeżania ramówki. W 2022 roku znów batalia Macaulaya Culkina z nieporadnymi złodziejami zebrała w wigilię 3,83 miliona widzów. W tym roku platforma Disney+ reklamuje swój świąteczny pakiet – „Kevinowi…” towarzyszy w nim „Szklana pułapka” i kolejna część przygód słynnego archeologa – „Indiana Jones i artefakt przeznaczenia”.

W polskiej telewizji święta to też czas „Potopu”, a twórcy filmowi sięgają po „stare melodie”, by na nowo przenieść je na ekran. Tylko czy te dawne historie są w stanie przekonać kolejne pokolenia? Do nich uśmiechają się twórcy nowej wersji „Akademii pana Kleksa”, która wejdzie na ekrany 5 stycznia. Tomasz Kot w stroju tytułowego bohatera występuje na koncertach bodaj najpopularniejszej młodej wokalistki – Sanah. Film promuje klip „Całkiem nowa bajka”. Plejada współczesnych gwiazd (m.in. Kaśka Sochacka, Ralph Kaminski, Arur Rojek, Brodka, Bedoes) występuje w teledysku, który bardziej przypomina piosenkę z Męskiego Grania niż muzykę Andrzeja Korzyńskiego.

Konfrontacje oryginalnych dzieł z nowymi interpretacjami bywają niełatwe. Fala krytyki spadła na Netflix za „Pana samochodzika i templariuszy”. Za to jednym z hitów platformy stał się „Znachor” Michała Gazdy. Po ponad czterech dekadach wątki społeczne zeszły w filmie na drugi plan. Zwyciężyła wyciskająca łzy historia. Czy komediowy śmiech wyprze też głębszy sens „Samych swoich”? Okaże się 16 lutego, kiedy do kina trafi prequel filmu w reżyserii Artura Żmijewskiego z udziałem Adama Bobika (Pawlak) i Karol Dziuby (Kargul). Akcja rozgrywa się na dawnych Kresach (dziś Ukraina) i kończy na Ziemiach Odzyskanych. Zobaczymy też Annę Dymną.

Jaka syrenka?

Chyba właśnie pomysł na dostosowanie dawnych opowieści do realiów XXI wieku nadaje podobnym produkcjom wartość. Być może właśnie uwspółcześnienie powieści Reymonta – obok malarskiej animacji – stoi za sukcesem frekwencyjnym „Chłopów” DK i Hugh Welchmanów. Twórcy nadali swojemu filmowi feministyczny rys, koncentrując się na aspiracjach i perspektywach młodej chłopki Jagny.