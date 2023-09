"Siła naszych marzeń": Film o dziewczynie, która wykazała hart ducha

Ale „Siła naszych marzeń” nie jest filmem o rozpaczy. To raczej opowieść o przyjaźni ludzi odmiennych, o pięknych relacjach człowieka i zwierzęcia, a wreszcie o sile ducha i próbie spełniania własnych marzeń.

"Siła naszych marzeń": Film o harcie ducha

— Chciałem zrobić film o harcie ducha, który pozwala pokonywać przeciwności – mówi Christian Duguay. – To w pewnym sensie odpowiedź na pandemię, przez którą przeszliśmy i podczas której wiele wycierpieliśmy. Nie przez przypadek też akcja „Siły naszych marzeń” toczy się w Normandii, miejscu, które słynie z hodowli koni, ale też niemało w czasie wojny wycierpiało i powstało jak Feniks z popiołów.

W „Sile naszych marzeń” rodziców starających się utrzymać podupadającą stadninę, grają Melanie Laurent i Pio Marmai, natomiast w główną bohaterkę wcieliły się trzy dziewczynki w różnym wieku. 16-letnią Zoe jest świetnie jeżdżąca konno i dobra aktorsko Carmen Kassovitz, córka reżysera Mathieu Kassovitza. Dwie młodsze dziewczynki Duguay musiał dobrać tak, by do Carmen „pasowały”. Zrobił to znakomicie.

— Największy problem mieliśmy ze znalezieniem 10-letniej Zoe. W castingu wzięło udział około 800 dziewczynek. Kiedy zobaczyłem Charlie Paulet wiedziałem, że mam aktorkę. Charlie miała w sobie wewnętrzną siłę, jaką musiała mieć Zoe.

Rzeczywiście, Duguay dobrał swoje bohaterki tak, że widz niemal nie zauważa zmiany młodych aktorek – tak mógłby wyglądać naturalny rozwój dziecka, zamieniającego się w nastolatkę.

Wielkim atutem filmu są też wspaniałe zdjęcia koni i wyścigów operatora Christophe’a Graillota, zresztą stałego współpracownika Duguaya.