Wenecja 2023: „Vive le cinema!”. Festiwal rozpoczęty

A Cavani poza konkursem pokazuje na festiwalu swój ostatni film „L’ordine del tempo” – apokaliptyczny dramat o grupie przyjaciół, którzy co rok zbierają się w tym samym miejscu na urodzinowym przyjęciu. Teraz jednak odkrywają, że to może być ich ostatnie spotkanie: za kilka godzin może nastąpić koniec świata. To pierwszy kinowy film fabularny Cavani od „Gry Ripleya” z 2002 roku.

Festiwal w Wenecji: Na początku "Comandante"

Po krótkim wystąpieniu przewodniczącego tegorocznego jury Damiana Chazelle’a, który zakończył swoją przemowę: „Vive le cinema!” publiczność obejrzała konkursowy, włoski film „Comandante” Edoardo De Angelisa. W czasie II wojny światowej okręt podwodny zostaje na Atlantyku ostrzelany przez belgijski statek handlowy, który dowozi zaopatrzenie Aliantom, ale teoretycznie powinien być neutralny. W odwecie Włosi całkowicie niszczą jednostkę. Ale wtedy kapitan Salvatore Todaro podejmuje decyzję niezgodną z prawem wojennym: narażając życie własnych marynarzy, próbuje ratować rozbitków wroga. Autentyczny kapitan Todaro dostał wtedy za swój czyn naganę. Teoretycznie brzmi to nieźle. Jak opowieść o człowieczeństwie, które jest silniejsze od wojny i nienawiści. Niestety, „El Comandante” jest nieznośnie zrobiony. Czuje się w nim naftalinę i wielkomocarstwowość. Nie ma tu poza kapitanem znaczących postaci, kobiety potraktowane są na początku filmu jak bezwolne lalki niemo żegnające swoich mężczyzn idących na śmierć, pierwsza połowa ponad dwugodzinnego filmu ciągnie się bezlitośnie, a wszystko razem utopione jest w komentarzach z offu, których nie powstydziłby się najbardziej schematycznie myślący kaznodzieja.

Nawet zwyczajowe oklaski na stojąco po seansie nie miały imponującej siły. Ale przed nami jeszcze dziesięć dni festiwalu, którego program wydaje się bardzo ciekawy.