Strajk w Hollywood. Średnie wynagrodzenie aktora o 5 dolarów niższe od innych branż

Pod koniec czerwca w Hiszpanii zaczęły się zdjęcia do „Venon 3” z Tomem Hardy’m (dwie poprzednie części przyniosły z kin 1,3 mld dolarów), po ogłoszeniu strajku aktorzy rozjechali się do domów. Paradoksalnie, w najlepszej sytuacji są skromni, niezależni producenci nie związani ani z wielkimi studiami ani z sieciami streamingowymi. W ich przypadku aktorzy dostali zgodę na grę.

Mocno ucierpią seriale telewizyjne, najchętniej oglądane przez widzów na całym świecie. Lato jest wykorzystywane na kręcenie kolejnych sezonów. Stoją produkcje „The Really Loud House”, „Duster”, cyklu „1923” z Harrisonem Fordem i Helen Mirren, „The White Lotus”, „The Emily in Paris” i wielu innych. Niektóre stacje zaczynają zmieniać jesienne ramówki. Pocieszającą informacją dla sieci telewizyjnych jest tylko to, że będą mogły latem kontynuować produkcję programów w rodzaju „Taniec z gwiazdami”, „Celebryckie koło fortuny” itp. Programy rozrywkowe, seriale reality i teleturnieje są bowiem objęte Krajowym Kodeksem Sieci, który jest niezależny od filmowego i telewizyjnego układu zbiorowego pracy, wynegocjowanego z Wielką Czwórką oraz innymi producentami przez SAG-AFTRA i AMPTP. To samo dotyczy tasiemców i programów porannych. Pytanie brzmi czy aktorzy, którzy prowadzą showy i konkursy mimo to nie odmówią pracy w akcie solidarności z SAG-AFTRA.



Strajk aktorów. Europa solidarna

W trudnej sytuacji są letnie i jesienne festiwale. Pierwszą dotkniętą przez strajk imprezą z nich jest Comic Con w San Diego. Nie mogąc liczyć na wsparcie aktorów, wycofują się z niego kolejne produkcje, wśród nich m.in. druga część „Dune” Denisa Villeneuve’a. Bez Zandayi, Timothee Chalameta i Florence Pugh wydarzenie to nie ma, zdaniem producentów, sensu. Odwoływane są również panele seriali telewizyjnych, m.in. „Jury Duty”, „The Wheel of Time”, „Gen V”.

Jakiś czas temu swój film otwarcia – głośny dramat ze świata tenisa „Challengers” ¬– ogłosili organizatorzy festiwalu w Wenecji. Dziś wiadomo, że producenci, nie mogąc liczyć na wsparcie promocyjne aktorów, m.in. mającej na Instagramie 200 milionów followersów Zendayi, wycofali się z Wenecji. Co więcej, datę wejścia filmu do kin przenieśli z września 2023 na kwiecień 2024.

Przesuwane są i inne premiery, m.in. „The Color Purple”, „Aquaman 2”, „White Bird” z Helen Mirren nie wejdzie na ekrany w sierpniu, podobnie jak komedia „Problemista”. W Wenecji „Challengers” zastąpi włoski dramat „Comandante” Edoardo De Angelisa.