Jeśli ktoś myśli, że w dobie streamingu kina umierają, mli się. Nie, one po prostu potrzebują odpowiedniej strawy. „Barbie” Grety Gerwig i „Oppenheimer” Chistophera Nolana rozbiły filmowy bank. Według wstępnych danych na całym świecie zanotowały niebotycznie wysoki wynik otwarcia – 511 mln dolarów, z samego rynku amerykańskiego przynosząc ponad 300 mln. (ale do tego wyniku zostały doliczone seanse przedpremierowe). W trzy dni - od piątku do niedzieli - w Stanach, i Kanadzie „Barbie” zarobiła 155 mln, a „Oppenheimer” – ponad 80 mln. Choć trzeba pamiętać, że to jeszcze nie są ostateczne wyniki, bo dokładne dane, skorygowane oraz obejmujące wieczorne i nocne seanse niedzielne dopiero nadchodzą.

Reklama

Eksperci prześcigają się w wyliczaniu rekordów: „Barbie” to najlepsze w historii otwarcie Warnera dla pojedynczego filmu nie należącego do serii i najlepsze w historii otwarcie dzieła zrealizowanego przez kobietę. Także najwyższa suma zarobiona na amerykańskim rynku w ciągu pierwszych trzech dni w tym roku – poprzedni rekord należał do „Super Mario Bros.” I wynosił 146 mln. dolarów. Amerykanie już w przedsprzedażach kupili bilety za 49,5 mln dolarów i to dla Warnera kolejny pobity rekord. „Barbie” to również największy kasowy sukces nie tylko reżyserki Grety Gerwig, lecz również aktorów – Margot Robbie i Ryana Goslinga. Wszystko wskazuje na to, że „Barbie” ma szansę przebić się do czołowej dziesiątki największych filmowych hitów wszech czasów.

„Oppenheimer” z kolei nie pobił rekordu samego Nolana, bo jego „Mroczny Rycerz” i „Mroczny Rycerz powstaje” miały ogólnoświatowe otwarcia na poziomie 350-400 mln dolarów, ale „Oppenheimer” jest trzecim jego wynikiem. Jest również największym w historii otwarciem biopiku na świecie, bijąc rezultaty „Bohemian Rhapsody” o Freddiem Mercurym. Co ciekawe, film Nolana – w przeciwieństwie do „Barbie” na tzw. rynkach zagranicznych zarobił więcej niż na amerykańskim. Zanotował również rekordowy wynik dla filmu R-rated czyli skierowanego do widzów dorosłych.

A na koniec znacząca ciekawostka: na drugim pod względem wielkości rynku chińskim „Barbie” uplasowała się na piątym miejscu przynoszą minimalne 8 mln dolarów. Rekord należał do filmu „Creation of the Gods I: Kingdom of Storms” (pierwszej części trylogii „Fengshen Trilogy”), która zarobiła 53.7 mln. dolarów. Filmowa wojna Chińczyków z Amerykanami trwa.