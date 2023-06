Na co iść do kina, jeśli nie interesuje cię nowy „Spiderman: poprzez Multiwersum”

Houria

Reklama

Reż.: Mounia Meddour

Wyk.: Lyna Khoudri, Rachida Brakni, Francis Nijim

Młoda dziewczyna marzy o karierze tancerki. Mierzy wysoko: chciałaby dołączyć do zespołu Algierskiego Baletu Narodowego. Ale zanim spełni marzenie, musi się utrzymać: w dzień zarabia jako sprzątaczka, wieczorami obstawia nielegalne walki. Pewnego dnia, gdy z dużą wygraną, wraca do domu, zostaje napadnięta. Przeżywa, ale traci głos. I to, co dla niej było najważniejsze - sprawność fizyczną pozwalającą tańczyć. Jednak gdy trafia do ośrodka rehabilitacyjnego postanawia o siebie walczyć. I wspiera inne kobiety, które tam trafiły. Poprzez odzyskiwanie fizycznej sprawności i taniec, poprzez język migowy chce wyrazić siebie. Podobnie jak kobiety uczestniczące w jej projekcie. To ich sposób na odzyskanie godności, sponiewieranej przez rzeczywistość.

Jest tu również przyjaciółka Hourii – kobieta, która nie jest w stanie dusić się w poniżeniu i wybiera emigrację. Nie mogąc dostać wizy oficjalnie, decyduje się na nielegalną ucieczkę, łodzią. Za tę tęsknotę za wolnością i lepszą egzystencją płacą w każdym roku życiem setki Algierczyków.