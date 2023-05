„Dziwna forma życia”. Hiszpański Dziki Zachód

Kiedy pod koniec lat 80. Cannes nie przyjęło jego „Kobiet na skraju załamania nerwowego”, wyciągnęła do niego rękę Wenecja. Ale on marzył o Lazurowym Wybrzeżu i z kolejnymi filmami wracał właśnie tutaj. Dziś canneński „abonament” ma już zapewniony. Ale mistrz europejskiego kina nigdy dotąd tego festiwalu nie wygrał. Złotej Palmy nie przyniosły mu nawet filmy „Wszystko o mojej matce” czy „Volver”. Może Cannes uhonoruje go Palmą Palm na swoje stulecie?