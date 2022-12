W 2022 roku wchodziły na ekrany nowe, polskie filmy i te, które czekały na premiery w lockdownach. Było ich łącznie ponad 70. Ale też część filmów umieszczana jest od razu w streamingu, choćby horror „W lesie dziś nie zaśnie nikt” Bartosza Kowalskiego czy „Broad Peak” Leszka Dawida.

W rodzimym kinie jest dzisiaj miejsce dla twórców wszystkich generacji. W 2022 roku nowe obrazy zaprezentowali starzy mistrzowie: Krzysztof Zanussi („Liczba doskonała) i Jerzy Skolimowski z nagrodzonym na festiwalu w Cannes „IO”.

Umocniła się generacja czterdziestolatków. Są i młodsi – Grzegorz Mołda, Daniel Jaroszek czy Tomasz Habowski. Dzięki programowi mikrobudżetów łatwiej jest debiutować w długim metrażu, a w Studiu Munka czekają kolejni interesujący młodzi artyści.

Siła w różnorodności

Dzięki mieszance kilku pokoleń polskie kino jest dziś bardzo różnorodne. Powstają filmy gatunkowe jak „Apokavixa” Żuławskiego, horrory jak obrazy Bartosza Kowalskiego, komedie. Przede wszystkim jednak filmowcy przyglądają się polskiej rzeczywistości. Często bolesnej. Najgłębiej w tym roku przeżyłam film Anny Jadowskiej „Kobieta na dachu” o 60-letniej bezradnej kobiecie, która usiłuje dokonać napadu na bank, z genialną kreacją Doroty Pomykały.

Z blokowiska próbuje się wyrwać bohaterka „Zadry” Grzegorza Mołdy. W małym mieście toczy się dramat „Chleb i sól” Damiana Kocura. Pogarda dla emigrantów, nietolerancja i niechęć do inności doprowadzają tu do ogromnej tragedii. A z drugiej strony Aga Woszczyńska w „Cichej ziemi” portretuje tych, których stać na wszystko. Te filmy diagnozują podziały i społeczny dystans uwarunkowany sytuacją ekonomiczną.

Mocnym kinem jest „Śubuk”, w którym w opartej na faktach historii Jacek Lusiński pokazuje samotność kobiety wychowującej niepełnosprawne dziecko. Nie może liczyć na pomoc rodzina ze „Strzępów” Beaty Dzianowicz, mierząca się z chorobą ojca zapadającego na Alzheimera.

Jakby na przekór tym obrazom Daniel Jaroszek podarował widzom piękny film „Johnny” o zakładającym hospicjum księdzu Kaczkowskim, który swoją misję widział w niesieniu pomocy potrzebującym. A do tych opowieści o Polsce trzeba dołączyć znakomity dokument „Film balkonowy” Pawła Łozińskiego.

W niespokojnym czasie znaczący jest powrót kina wojennego. Jego autorzy uciekają od wielkich scen batalistycznych i od schematów martyrologiczno-bohaterskich. „Orlęta. Grodno’39” Łukaszewicza to pierwszy obraz o najeździe wojsk radzieckich na Polskę w 1937 roku i trudnych relacjach polsko-żydowsko-radzieckich. Michał Kwieciński zekranizował powieść Tyrmanda „Filip” o młodym Żydzie łapczywie chwytającym się życia w czasach, gdy historia skazuje go na śmierć. A wreszcie Jacek Bławut zrealizował fascynujący film „Orzeł. Ostatni patrol” .

Obecni w świecie

Polskie kino coraz mocniej wpisuje się w kino światowe. Dobrze funkcjonuje na międzynarodowym rynku Małgorzata Szumowska, która niedawno pokazała „Infinite Storm”. Bez kompleksów i z maestrią warsztatową zrealizowała „The Silent Twins” Agnieszka Smoczyńska.

Za reżyserami do światowego kina wkraczają również aktorzy. Joanna Kulig, Maciej Kot czy Marcin Dorociński dostają poważne role w filmach i serialach.

Nie wróciła natomiast na polskie filmy publiczność. Wielki sukces odniosła, co prawda, piąta część „Listów do M.”, zbierając ok. 1,5 mln widzów. Prawie milion zanotował „Johnny”, a prawie pół miliona zgromadził dokument „Ania” o Annie Przybylskiej. Ale wiele ciekawych produkcji nie przyciąga 20 tys. widzów. Nie zdobył ich też wysyp tzw. komedii romantycznych ze sztampowymi scenariuszami. Tym filmom nie pomogły i największe polskie gwiazdy w obsadzie. Kolejny, niełatwy rok odpowie na wiele pytań i pewnie zbliży nas do odpowiedzi: kino czy streaming.