To będzie już 16 edycja festiwalu, której dyrektorką artystyczną od 2007 roku jest Grażyna Torbicka. Fani tej wakacyjnej, a jednocześnie bardzo ambitnej imprezy, obawiają się, że może to być jej ostatnia edycja. I nie jest to obawa bezpodstawna, bo przed dziesięcioma dniami wyraziła ją sama Torbicka, która w wywiadzie udzielonym „Dziennikowi Wschodniemu” powiedziała: „Idą ciężkie czasy, jeżeli nic się nie zmieni może to być ostatni festiwal”.

Grażyna Torbicka nie ukrywa, że tegoroczny budżet to 1/3 kwot, jakimi dysponowała w latach ubiegłych. A przecież festiwal zawsze budował w Kazimierzu wielkie namioty kinowe. Na początku dwa, potem jeden. W tym roku projekcje filmów będą się odbywały w przystosowanej do tego celu sali kinowej w kazimierzowskiej szkole. Jak zawsze uczestnicy festiwalu będą mogli również oglądać filmy w dwóch kinach plenerowych – na Zamku i na Rynku. Oczywiście dopiero po zapadnięciu zmroku, o godzinie 21.00.

— Oczywiście mam nadzieję, że festiwal nie upadnie, ale łatwo nam nie jest. Nazwałam tegoroczną edycję „Intermezzo”, bo będzie to zapewne impreza mieszcząca się pomiędzy tym, co robiliśmy w przeszłości a tym, co będziemy robili w przeszłości – mówi mi Grażyna Torbicka.

Tegoroczne Dwa Brzegi wciąż jednak mają ambitny, ciekawy program. Będzie można obejrzeć filmy, które wcześniej trafiły na festwiale w Cannes, Berlinie czy Wenecji, m.in. laureata berlińskiego Złotego Niedźwiedzia „Alcarràs” Carli Simón – opowieść o wielopokoleniowej rodzinie z małej wioski w Katalonii czy obrazy, które miały premiery w Cannes, m.in. mocny, polityczny „Boy from Haeven” Tarika Saleha czy opowieść o przeżywaniu straty bliskiej osoby „Piękny poranek” Mii Hansen-Love.

Będą też w Kazimierzu nowe filmy polskie, m.in. „Chrzciny” Jakuba Skoczenia, „Tonia” Marcina Bortkiewicza, „Braty” Marcina Filipowicza, „Pisklaki” Lidii Dudy, „Słoń” Kamila Krawczyckiego czy reżyserski debiut fabularny Macieja Stuhra „Marta Grall”. I wreszcie filmy, o których już jest bardzo głośno: „Fucking Bornholm” Anny Kazejak, „Inni ludzie” Aleksandry Terpińskiej, „Sonata” Bartosza Blaschke, „Moje wspaniałe życie” Łukasza Grzegorzka, „Bo we mnie jest seks” Katarzyny Klimkiewicz.

Festiwal jest też od lat miejscem spotkań artystów i publiczności. W tym roku widzowe będą mogli wysłuchać lekcji kina Jana Peszka, Agaty Buzek, Lidii Dudy, Macieja Stuhra. Będą też spotkania z twórcami filmów.

Festiwal NBP Paribas Dwa Brzegi potrwa od 30 lipca do 7 sierpnia.