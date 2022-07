Kilka dni temu ogłoszony został program głównego konkursu Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Znalazło się w nim, zgodnie z regulaminem, 16 tytułów, wyreżyserowanych przez artystów wszystkich pokoleń – od debiutantów aż do mistrzów - Wojciecha Smarzowskiego i Jerzego Skolimowskiego (pisaliśmy o tym 15 lipca).

Teraz jednak Komitet Organizacyjny ogłosił, że w związku z wysokim poziomem zgłoszonych filmów, zapadła decyzja, by konkurs rozszerzyć do 20 pozycji. I tak jury oceni dodatkowe cztery tytuły.

Akcja „Brigitte Bardot cudownej” Lecha Majewskiego toczy się w połowie XX wieku w Polsce Ludowej. Adam mieszka z matką, którą niepokoją funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa. Ojciec Adama jako pilot bronił Albionu podczas II wojny światowej i słuch o nim zaginął. Nie wiadomo czy pozostał w Anglii, czy wrócił do kraju i ukrywa się, by uniknąć prześladowań. Przychodzą od niego paczki i kartki pocztowe, ale Adam, który nigdy nie go widział podejrzewa, że paczki przysyła ktoś inny. W szkole bezustannie marzy, że któregoś dnia ojciec wyląduje na zakurzonym boisku w swoim Spitfire'rze. A tymczasem oglądając w kinie "Pogardę" Jeana-Luca Godarda przenosi się do garderoby młodej Brigitte Bardot i jej świata gwiazd filmu i muzyki.

„Cicha ziemia” Agi Woszczyńskiej to historia młodego małżeństwa, które spędza urlop na włoskiej wyspie. Do naprawy basenu wynajmuje robotnika, który ma basen naprawić. Ale jego obecność prowadzi do nieoczekiwanych sytuacji.

„Johnny” Daniela Jaroszka oparty jest na prawdziwej historii chłopaka, który od księdza Jana Kaczkowskiego dostał tzw. „drugą szansę”.

I wreszcie „Zadra” Grzegorza Mołdy to muzyczny film o dziewczynie z blokowiska, która ma ogromny talent i walczy o uznanie na rapowej scenie.

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się w tym roku w dniach 12-17 września.