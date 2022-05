Najpierw David Strathairn, nominowany do Oscara za film „Good Night and Good Luck”, zagrał na scenie polskiego emisariusza Jana Karskiego, który na prośbę żydowskiego podziemia informował światowych liderów o Holokauście. Teraz zaś w Ameryce i w Polsce miał premierę film będący nową wersją spektaklu.

Wybór daty warszawskiej premiery nie był przypadkowy – 79 lat temu 16 maja 1943 r. Niemcy wysadzili Wielką Synagogę na Tłomackiem, co było symbolicznym aktem zdławienia bohaterskiego powstania w stołecznym getcie.

Nad przedstawieniem Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego pracuje od dekady wraz z Georgetown University, gdzie Jan Karski przez 40 lat był wykładowcą. Spektakl był już pokazywany poza Ameryką, m.in. w warszawskiej IMCE. W udoskonalonej formule w 2019 r. zainaugurował obchody 100-lecia School of Foreign Service, których gościem był Bill Clinton, absolwent Georgetown University.

„Remember This” grane było potem w teatrach Londynu, Waszyngtonu i Chicago. Kolejne spektakle zaplanowano w Bilbao, Nowym Jorku, Berkeley. Ale gdy rozpoczęła się pandemia, tournée teatralne zostało zawieszone i powstał film. Pierwsze pokazy w Ameryce i w Warszawie były wyjątkowe, by nie łamać regulaminów festiwali.

Film w reżyserii Jeffa Hutchensa i Dereka Goldmana zaczyna się słowami: „Nasz świat znalazł się w niebezpieczeństwie. Z każdym dniem staje się coraz bardziej podzielony. Toksyczny. Co nas oddala od siebie to: egoizm, nieufność, strach, obojętność. Czy potrafimy to zauważyć? Co możemy zrobić? Co Ty możesz zrobić? Co ja mogę zrobić? To nie są proste pytania”.

Karski, spełniając marzenie matki o pracy w dyplomacji, urodzony w Łodzi, od dzieciństwa zaprzyjaźniony z żydowskimi rówieśnikami, jako emisariusz polskiego podziemia dotarł do ministra spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Edena oraz prezydenta Ameryki Roosevelta, by opowiedzieć o ludobójstwie, jakie widział w warszawskim getcie i obozie w Bełżcu.

Cudem ratując się z sowieckiej niewoli, uciekając z niemieckiego transportu, uratowany po aresztowaniu, co przypłaciło śmiercią 32 Polaków – stał się świadkiem bezprecedensowej obojętności liderów świata zachodniego wobec Holokaustu, którzy po wojnie udawali, że nie wiedzieli, co dzieje się z Żydami w Europie. Karski zrobił co w jego mocy, by wiedzieli.

Ważna jest przestroga Polaka: wielkie rzezie zaczynają się od małych nienawiści wobec sąsiadów. Dziś zaś, gdy ze światowych mocarstw przynajmniej Ameryka i Wielka Brytania w zdecydowany sposób wspierają walkę Ukrainy z Rosją, spokojniej można myśleć o dzisiejszym oportunizmie liderów tych krajów, które w czasie II wojny światowej miały udział w Holokauście.

Nie wiadomo jest w jaki sposób nieopublikowane dzieła Célina dotarły do Jean-Pierre Thibaudota, wieloletniego dziennikarza lewicowego dziennika „Libération”, odpowiedzialnego latami za dział kultury tego pisma. Ze słów dziennikarza wynika, iż osoba, której nazwiska nie chce ujawnić, dostarczyła mu rękopisy wiele lat temu. Ich istnienie długo pozostawało w tajemnicy, gdyż anonimowy dawca uzyskał obietnicę, że będą one ujawnione dopiero po śmierci byłej żony pisarza. Lucette Destouches, znana ze skąpstwa i trudnego charakteru wdowa po Célinie zmarła w listopadzie 2019 roku w wieku 107 lat. Pozostawiła testament, w którym wyznaczyła dwie zaprzyjaźnione osoby jako legalnych spadkobierców dzieła literackiego męża. To do nich w lipcu 2021 roku trafiło ogromne pudło zawierające 6 tysięcy stron zapisanych ręką Célina. Wespół z wydawnictwem Gallimard podjęli decyzję o druku nieznanych rękopisów.

François Gibault, jeden ze spadkobierców, zorganizował w galerii wydawnictwa wystawę poświęconą publikacji „Wojny”. Prezentuje ona listy, zdjęcia z epoki oraz część oryginalnego manuskryptu najnowszej publikacji. Pokaz otwarty jest do 16 lipca.

Odnalezienie rękopisów przez wiele lat uznawanych za zaginione bulwersuje dotychczasowe postrzeganie sylwetki jednego z najwybitniejszych pisarzy francuskich XX wieku. Komitet redakcyjny Gallimard, wydawnictwa posiadającego wyłączność na dzieło Célina, podjął decyzję o wprowadzeniu do prestiżowej serii Pléiade, będącej formą konsekracji literackiej, na przełomie 2023 i 2024 roku „Wojny” oraz „Londynu”.