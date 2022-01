To wielkie zaskoczenie, bo w głosowaniu członków Francuskiej Akademii Filmowej bardzo średnio poradziły sobie najgłośniejsze francuskie tytuły ubiegłego roku. Zdobywca canneńskiej Złotej Palmy „Titane” Julie Ducournau i nagrodzone weneckim Złotym Lwem „Zdarzenie” Audrey Diwan dostały zaledwie po cztery nominacje.

Reklama

Z zachwytem przyjęto filmy niezwykle tradycyjne. Ekranizacja powieści Balzaca „Stracone złudzenia” ma nominacje w 15 kategoriach. Giannoli przypomina losy Luciena de Rubempré, młodego poety z Angoulème, który na początku XIX wieku romansuje z zamężną baronową i próbując spełnić swoje marzenia rozbija się o paryski bruk i system, w którym „wszystko się kupuje i sprzedaje”

Czytaj więcej Film Zmarł francuski aktor Gaspard Ulliel W wieku 37 lat zmarł aktor Gaspard Ulliel. Rodzina aktora poinformowała, że w środę doznał poważnych obrażeń podczas jazdy na nartach. Jego życia nie udało się uratować.

Szansę na Cezara zachowała aż czwórka grających w tym filmie aktorów: Benjamin Voisin (znany też z „Summer of 85”), Cecile de France („Młody papież”), Vincent Lacoste („Victoria”), Xavier Dolan (wybitny kanadyjski reżyser) i Jeanne Balibar („Nędznicy”).

11 nominacji do Cezarów ma „Aline” Valerie Lemercier – bardzo tradycyjnie zrealizowana opowieść o Celine Dion i jej miłości do jej menedżera Angelila. Tu również nominacje aktorskie dostała para głównych wykonawców – Lemercier, która sama zagrała główną bohaterkę oraz partnerujący jej Sylvain Marcel.

Reklama

„Annette” Leos Caraxa, która zdobyła 11 nominacji, to dramatyczna historia amerykańskiego stand-upera, w którego wcielił się Adam Driver, jego żony – światowej sławy śpiewaczki i genialnego dziecka. I to kolejne zaskoczenie: Driver dostał nominację do Cezara jako trzeci zaledwie aktor w historii Cezarów. Przed nim Francuzi uhonorowali swoją nagrodą Kristen Steward za rolę w „Sils Maria” Oliviera Assayasa i Adama Brody”ego za kreację w „Pianiście” Romana Polańskiego.

W kategorii filmu zagranicznego członkowie francuskiej Akademii wyróżnili: „Przedział nr 6” Juho Kuosmanena, „Drive My Car” Ryusuke Hamaguchiego, „Najgorszego człowieka na świecie” Joachima Triera, „Matki równoległe” Pedro Almodovara, „Pierszą krowę” Kelly Reichardt otaz „Ojca” Floriana Zellera.

Gala wręczenia Cezarów zaplanowana jest na 25 lutego, ma się odbyć stacjonarnie, choć organizatorzy zastrzegli sobie możliwość zmiany jej formy na wirtualną.

Autopromocja Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą" W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe Pobierz za darmo