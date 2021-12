„Sukienka” Tadeusza Łysiaka znalazła się na krótkiej liście oscarowej w kategorii Live Action Short Film, czyli krótkometrażowego filmu fabularnego. To historia młodej, niskorosłej kobiety, sprzątaczki w przydrożnym motelu, która marzy o miłości. Samotna i „inna” zakochuje się w kierowcy ciężarówki. I przeżyje traumatyczne chwile. Przejmującą kreację stworzyła w tym filmie Anna Dzieduszycka. W filmie zagrali też m.in. Dorota Pomykała i Szymon Piotr Warszawski.

„Sukienka”, opowieść o samotności, odrzuceniu i marzeniach, powstała w Warszawskiej Szkole Filmowej (jej producentem jest Maciej Ślesicki). Trafiła na blisko 30 festiwali filmowych. Na warszawskim Grana-Offie dostała nagrodę dla najlepszego filmu polskiego, z krakowskiej Etiudy&Animy wywiozła Srebrnego Dinozaura za "profesjonalizm, wrażliwość i dojrzałość w opowiedzeniu trudnej emocjonalnie historii", na festiwalu w Gdyni nagrodzono Konrada Blocha za zdjęcia do tego filmu. „Sukienka” zdobyła też nagrodę na festiwalu w Atlancie, co sprawiło, że mogła znaleźć się na liście krótkich filmów kandydujących do Oscara.

Tadeusz Łysiak (rocznik 1993) jest też autorem etiudy „Techno” - opowieści o 60-letnim rolniku, który samotnie opiekuje się chorą na Alzheimera żoną. Przypadkiem odkrywa świat muzyki techno, która, choć na chwilę, pozwala mu zapomnieć o krzyżu, jaki dźwiga na barkach.

Łysiak brał udział w programie „2020 Generation NEXT of European Cinema” organizowanym w ramach Eastern Promises na festiwalu w Karlowych Warach. Jest też laureatem Discovering Eye Award, nagrody przyznawanej młodym, utalentowanym filmowcom na Festiwalu Filmu Polskiego w Ameryce.

Operator Konrad Bloch w 2020 roku za zdjęcia do „Sukienki” odebrał Brązową Kijankę w konkursie studenckim na festiwalu Camerimage.

Znalezienie się na liście 15 filmów, które zachowały oscarowe szanse w kategorii krótkometrażowego filmu fabularnego to duży sukces młodej ekipy i Warszawskiej Szkoły Filmowej. Nominacje zostaną ogłoszone 8 lutego 2022. Trzymamy kciuki!