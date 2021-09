W tym roku producenci zgłosili tylko cztery propozycje. Jak przyznała znakomita producentka Ewa Puszczyńska - przewodnicząca tegorocznej komisji, która wyłoniła Oscarowego kandydata, członkowie tego gremium brali pod uwagę przede wszystkim dwa tytuły: „Żeby nie było śladów” oraz „Hiacynta” Piotra Domalewskiego. "Decyzja nie była łatwa. Oba filmy poruszają uniwersalny problem opresji państwa wobec obywateli, oporu społecznego, o prawdę i sprawiedliwość".

Ostatecznie, po dyskusji, szala przechyliła się w stronę „Żeby nie było śladów”. Film Matuszyńskiego swoją premierę światową będzie miał w przyszłym tygodniu podczas festiwalu w Wenecji, gdzie zanlazł się w głównym konkursie obok dzieł Pedro Almodovara, Jane Campion czy Pablo Larraina.

24 września

„Żeby nie było śladów” to historia morderstwa Grzegorza Przemyka, syna opozycyjnej poetki Barbary Sadowskiej, który w maju 1983 roku został zakatowany przez milicjantów. To także opowieść o manipulacjach rządu i SB, by zataić szczegóły zbrodni, skompromitować i zastraszyć kolegę Przemyka - jedynego świadka tych wydarzeń. Film powstał na podstawie książki Cezarego Łazarewicza pod tym samym tytułem, a jego producentami są Aneta Hickinbotham i Leszek Bodzak z Aurum Film.

Film wchodzi na ekrany 24 września.



Polski film raz tylko zdobył Oscara w tej kategorii – była to „Ida” Pawła Pawlikowskiego. W ostatnich dwóch latach dwukrotnie nasza kinematografia zdobywała nominacje – za „Zimną wojnę” Pawła Pawlikowskiego oraz za „Boże ciało” Jana Komasy.

Polska zgłosiła swojego tegorocznego kandydata jako pierwszy kraj Unii Europejskiej.