Sondaż: Polacy chcą natychmiastowego ratowania Odry. Wśród wyborców PiS - co drugi

Prawie 57 proc. pytanych opowiada się za natychmiastowym zaprzestaniem zrzucania do rzeki niebezpiecznych substancji, bez względu na koszty. Ponad 26 proc. uważa, że można ten proces przeprowadzić stopniowo, w ciągu paru lat. Wśród zwolenników władzy ta grupa jest większa – ponad 36 proc., ale i tak przeważają respondenci domagający się natychmiastowych działań – to 46 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy.

Algi a rewitalizacja

– Zagrożenie jest bardzo poważne – mówi Radosław Gawlik, ekolog, prezes Stowarzyszenia Eko-Unia, członka Koalicji Ratujmy Rzeki. – Świadczy o tym m.in. to, co się wydarzyło na początku kwietnia w Kanale Gliwickim, a potem w zbiorniku Czernice pod Wrocławiem, gdzie algi już zakwitły i mieliśmy do czynienia ze śnięciem ryb – dodaje.

Ministerstwo Infrastruktury, które zarządza polskimi rzekami, przygotowało ustawę o rewitalizacji Odry. Przewiduje ona m.in. inwestycje w rewitalizację rzeki i ekosystemów zależnych, stworzenie nowej, wyspecjalizowanej służby do wykrywania działań szkodzących środowisku wodnemu oraz wprowadzenie kar administracyjnych do 1 mln zł za zaniedbania w obszarze gospodarki wodnej. Projekt trafił już do Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Brak konsultacji

Czy ustawa zapobiegnie powtórce ubiegłorocznej katastrofy? Organizacje ekologiczne wskazują, że to działania pozorne.