Skreślony z listy student dostanie odszkodowanie?

Również zdaniem Stanisława Radowickiego – prawnika z kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy oraz nauczyciela akademickiego Akademii Śląskiej w Katowicach – wyrok to sygnał, by bardzo starannie przygotowywać i egzekwować zapisy sylabusów. – Sprawa jest precedensowa, bo nie przypominam sobie, żeby do tej pory sądy kwestionowały niestosowanie się przez uczelnię do zapisów sylabusa i z tego tytułu wywodziły dla niej konsekwencje prawne – komentuje.

– Sąd słusznie uznał, że jeśli student otrzymuje w karcie przedmiotu informację odnośnie do jego prowadzenia i zaliczenia, to w trakcie czy pod koniec roku akademickiego takie „zasady gry” nie mogą zostać zmienione – tłumaczy specjalista. – Regulamin studiów i sylabusy powinny ze sobą współgrać, a nie wzajemnie się wykluczać – konkluduje prawnik.

Mec. Banaś zaznacza, że jeśli uczelnia nie zadba o to, by wydawane przez nią decyzje były zgodne z prawem, na gruncie kodeksu cywilnego rodzi się odpowiedzialność odszkodowawcza. – W przypadku pana Szymona, choć starszego niż jego koledzy z roku, oznacza to wejście na rynek pracy rok później, a tym samym utratę potencjalnych zarobków. On co prawda chodzi na zajęcia, aby roku nie stracić, ale formalnie pozostaje skreślony z listy studentów – mówi.

Zmiana przepisów? To mogłoby uderzyć w autonomię uczelni

Czy sytuacja p. Szymona powinna stać się przyczynkiem do dyskusji o zmianie przepisów po to, by „uziemieni” w ten sposób studenci nie musieli pisać np. egzaminu komisyjnego?

Jak przypomina radca prawny Katarzyna Małecka z kancelarii PRO ACADEMIA Małecka Wiater sp.j., podobne postulaty można wysuwać zawsze, choć trzeba też rozważyć skutki takiej interwencji. – Warto przypomnieć, że uczelnie mają ugruntowaną historycznie i podbudowaną prawnie autonomię, dlatego wypada rozważyć, czy sugerowana zmiana przepisów nie naruszałaby tej autonomii w sposób nadmierny – konkluduje.