Czytaj więcej Rynek pracy Firmy szybko zwalniają pracowników z pokolenia Z? "Ogromny błąd". Nie odniosą sukcesu Pokolenie Z ma sporo trudności z odnalezieniem się na rynku pracy i w sztywnych korporacyjnych strukturach. Z tego względu wiele amerykańskich firm podejmuje decyzję o zwolnieniu młodych pracowników. Zdaniem ekspertów jest to spory błąd.

Rośnie rynek korepetycji online i zajęć hybrydowych

Zajęcia online to – zgodnie z danymi raportu – ok. 35 proc. wszystkich ogłoszeń zamieszczonych na portalu e-korepetycje.net w 2024 roku. Rynek usług edukacyjnych online wyraźnie rośnie, rosną także ceny. W tym roku zanotowano średni wzrost cen korepetycji online na poziomie ok. 11 proc. Jeszcze dwa lata temu ten typ zajęć proponowało ok. 7 proc. korepetytorów. Kusi nie tylko wygodna forma, ale i ceny. W przypadku matematyki średnia cena lekcji online to ok 58 zł, za zajęcia stacjonarne należy zapłacić średnio powyżej 60 zł. Co ciekawe, rośnie zarówno liczba ogłoszeń, jak i ceny zajęć hybrydowych. Chodzi o zajęcia w systemie mieszanym – korepetytor może dojeżdżać na niektóre lekcje do ucznia, a część nauczania prowadzić za pośrednictwem Internetu. W tej kategorii usług najdroższe okazują się ponownie zajęcia z matematyki. W 2024 r. średnie ceny korepetycji hybrydowych z tego przedmiotu plasują się na poziomie ok. 66 zł za godzinę.

Raport. Ile Polacy wydali na korepetycje w 2023 i 2024?

Na początku roku szkolnego 2023/2024 opublikowano raport „Polaków Portfel Własny: Edukacja przyszłości” (realizacja na zlecenie Santander Consumer Bank). Ponad połowa respondentów potwierdziła, że planuje w tym roku opłacać korepetycje dla dziecka. Prawie jedna trzecia badanych zadeklarowała, że w poprzednim roku szkolnym wydała łącznie na edukację dziecka kwotę ponad 11 tys. zł. Kwoty rzędu od 7 tys. zł do 9 tys. zł na edukację jednego dziecka wydała grupa ok. 21 proc. rodziców.

W tegorocznej odsłonie raportu 29 proc. ankietowanych Polaków potwierdziło, że korepetycje to poważny koszt związany z edukacją dziecka (raport „Polaków Portfel Własny: Edukacja jutra” 2024). 27 proc. badanych oszacowało łączne, roczne wydatki edukacyjne na jedno dziecko (wyprawka szkolna, korepetycje, materiały, wycieczki szkolne) na poziomie od 5 tys. zł do 7 tys. zł. Roczne wydatki na edukację dziecka w kwocie powyżej 11 tys. zł zadeklarowała grupa ok. 16 proc. badanych. W tej samej kategorii co dziesiąty rodzic wskazał kwotę poniżej 3 tys. zł.