Donald Trump przemawia w Davos. Chwali się sukcesami gospodarczymi USA

Donald Trump
- Wspaniale jest wrócić do pięknego Davos w Szwajcarii i zwrócić się do tak wielu przyjaciół i niewielkiej grupy wrogów oraz wszystkich szanownych gości – rozpoczął swoje przemówienie w Davos Donald Trump.
- Przybyłem na Światowe Forum Ekonomiczne ze wspaniałymi informacjami z Ameryki. Wczoraj świętowaliśmy pierwszą rocznicę mojej inauguracji, po 12 (moich) miesiącach w Białym Domu nasza gospodarka kwitnie, wzrost gospodarczy eksploduje, wydajność produkcji się zwiększa, inwestycje rosną, wzrastają dochody, inflacja została pokonana, a wcześniej otwarte granice zostały zamknięte. USA są w tym momencie w trakcie najszybszego zwrotu w gospodarce w historii naszego kraju - kontynuował.
Donald Trump, prezydent USA
Trump stwierdził, że po roku jego prezydentury udało się uporać ze stagflacją. - Praktycznie żadnej inflacji i wyjątkowo wysoki wzrost gospodarczy. Nasz kraj nigdy czegoś takiego nie widział. Przez ostatnie trzy miesiące bazowa inflacja wynosi 1,6 proc. podczas gdy wzrost za kwartał jest przewidywany na poziomie 5,4 proc., znacznie wyższy niż ktokolwiek inny, z wyjątkiem mnie i paru innych osób, przewidywało – podkreślił.
- Rok temu byliśmy martwym krajem, dziś jesteśmy krajem, którego gospodarka rozwija się najlepiej na świecie – mówił też prezydent USA.
- Stany Zjednoczone to potęga gospodarcza, gdy Ameryka kwitnie, kwitnie cały świat. Wy idziecie za nami na szczyt i razem z nami spadacie. Myślę, że nigdy w przyszłości tak szybko nie wzrastaliśmy – podkreślił.
Trump stwierdził następnie, że wiele państw europejskich skorzystałoby, gdyby poszło drogą USA, ponieważ „niektóre miejsca w Europie są w ogóle nie do rozpoznania”. - Ja kocham Europę i chce, żeby Europa się rozwijała, żeby Europie było dobrze, ale Europa nie idzie w dobrym kierunku – ocenił.
Władzom państw europejskich zarzucił błędną politykę migracyjną, a także doprowadzenie do wysokiej inflacji. Jako konkurencyjny model rozwoju gospodarczy wskazał gospodarkę amerykańską. - Zamiast zamykać zakłady energetyczne – rozwijamy je. Zamiast tracić pieniądze na wiatraki – likwidujemy je. Zamiast upodmiotawiać biurokratów – zwalniamy ich. Zamiast podnieść podatki – obniżamy podatki i podnosimy cła na inne kraje – wyliczał. Trump stwierdził też, że zwalniani urzędnicy są za to ostatecznie wdzięczni, ponieważ na rynku prywatnym otrzymują wyższe wynagrodzenia niż w administracji.
Europie Trump zarzucił, że stawia na wiatraki, co – jego zdaniem – doprowadziło do wzrostu cen energii. - Zauważyłem, że im więcej w danym kraju jest wiatraków, tym więcej pieniędzy ten kraj traci i tym gorzej sobie radzi. Chiny produkują wiatraki, a ja nie byłem w stanie znaleźć ani jednej farmy wiatrowej w Chinach. Chiny produkują wiatraki i sprzedają je głupim ludziom. Używają węgla, ropy, gazu i zarabiają ogromne pieniądze sprzedając innym wiatraki – ocenił. Dodał, że wiatraki „zabijają ptaki i niszczą krajobraz”. - Głupi ludzie kupują wiatraki – podsumował.
- Ludzie pytali dlaczego benzyna kosztowała nawet ponad 7 dolarów za galon (za rządów Joe Bidena – red.). Pod moim przywództwem produkcja gazu ziemnego jest na najwyższym historycznie poziomie, produkcja ropy w USA wzrosła o 700 tys. baryłek dziennie. 50 mln baryłek przyjęliśmy z samej tylko Wenezueli. Wenezuela jest wspaniałym miejscem, tylko realizowali fatalną politykę. Mają problemy, ale pomagamy im. Wenezuela będzie się rozwijała fantastycznie. (...) Współpraca z ich strony jest wspaniała. Jak tylko atak (USA na Wenezuelę) się zakończył oni powiedzieli: dobra, wejdźmy w porozumienie (...). Teraz Wenezuela zarobi więcej pieniędzy w ciągu 6 miesięcy niż w ciągu ostatnich 20 lat (...). Cena benzyny w tej chwili jest poniżej 2,5 dolara za galon. Wkrótce będzie poniżej 2 dolarów za galon – mówił.
Wcześniej rozmówca cytowany przez AP stwierdził, że przemówienie Trumpa ma skupić się wokół agendy amerykańskiego prezydenta wyrażanej hasłem „Po pierwsze Ameryka” (ang. America First).
Trump ma też mówić o planach dotyczących dominacji USA na półkuli zachodniej. Przedstawiciel Białego Domu nie wykluczył, że prezydent USA poruszy temat Grenlandii, nad którą chce, aby USA przejęły kontrolę oraz że powie, jak będzie wyglądać przyszłość Wenezueli, po operacji wojskowej Stanów Zjednoczonych w tym kraju, która zakończyła się pojmaniem i wywiezieniem do Stanów Zjednoczonych przywódcy Wenezueli Nicolása Maduro. W przemówieniu prezydenta USA poruszony może być również temat Rady Pokoju.
W Davos Trump ma odbyć pięć spotkań dwustronnych z przywódcami państw obecnymi na Światowym Forum Ekonomicznym. Urzędnik nie ujawnił, o jakich przywódców chodzi. Z informacji CNN wynika, że ze względu na to, że Trump przybył do Davos z opóźnieniem, mało prawdopodobne jest, by doszło w Szwajcarii do dwustronnego spotkania Trumpa z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. W Davos nie ma też już prezydenta Francji Emmanuela Macrona.
Przedstawiciel Białego Domu mówił też, że ok. 50 państw świata otrzymało zaproszenie do Rady Pokoju utworzonej przez Donalda Trumpa. USA spodziewają się, że w pracach Rady będzie brać udział ok. 30 państw – wynika z jego wypowiedzi.
Ok. 13.00 samolot Trumpa wylądował w Zurychu, skąd prezydent USA udał się śmigłowcem do Davos. Trump przybył do Zurychu z opóźnieniem, ze względu na problemy z prezydenckim Air Force One – wkrótce po starcie z bazy wojskowej Joint Base Andrews w maszynie wykryto, jak poinformowano, „niewielką usterkę elektryczną” i – ze względów bezpieczeństwa – powrócił do bazy w Maryland. Trump przesiadł się tam do drugiej maszyny, którą zazwyczaj podróżuje po USA.
Trump będzie uczestniczył w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos po raz pierwszy od sześciu lat. Do Szwajcarii przybywa po tym, jak od początku roku wywiera coraz większą presję na Danię i jej europejskich sojuszników w sprawie przekazania Stanom Zjednoczonym kontroli nad Grenlandią. W Davos Trump ma prowadzić kolejne rozmowy na temat Grenlandii.
Na wtorkowej konferencji prasowej podsumowującej pierwszy rok drugiej kadencji Trumpa w Białym Domu prezydent USA pytany o to, jak daleko się posunie, by przejąć kontrolę nad Grenlandią, odpowiedział: „Zobaczycie”.
Surowce na Grenlandii
– Sądzę, że wypracujemy coś, co sprawi, że NATO będzie bardzo zadowolone i my będziemy bardzo zadowoleni – mówił też Trump w kontekście Grenlandii. Jak dodał, USA potrzebują Grenlandii ze względów bezpieczeństwa narodowego, a także ze względu na „światowe bezpieczeństwo”.
Trump mówił też, że nie sądzi, aby przywódcy europejscy zdecydowanie sprzeciwiali się przejęciu Grenlandii przez USA. O duńskich przywódcach powiedział, że to „mili ludzie”, którzy jednak „wcale nie zaglądają” na Grenlandię.
Bloomberg informuje też, że Trump chce w Davos doprowadzić do ukonstytuowania się Rady Pokoju, nowej instytucji, która pierwotnie miała powstać, by doprowadzić do zrealizowania planu pokojowego dla Strefy Gazy, ale z najnowszych doniesień wynika, że Rada Pokoju miałaby też zajmować się konfliktami w innych częściach świata, co budzi obawy, że mogłaby stanowić konkurencję dla ONZ.
– To możliwe. Jestem wielkim fanem potencjału ONZ, który nie został wykorzystany. ONZ powinna była zakończyć wszystkie wojny, które rozwiązałem. Mimo to uważam, że ONZ należy pozwolić nadal działać, bo jej potencjał jest ogromny – odpowiedział na konferencji prasowej Trump, pytany o to, czy Rada Pokoju może zastąpić ONZ.
Więcej informacji wkrótce
