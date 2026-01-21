Donald Trump przemawia w Davos. Chwali się sukcesami gospodarczymi USA

Donald Trump o Wenezueli: Gdy tylko atak USA się skończył, zaczęli współpracować

- Ludzie pytali dlaczego benzyna kosztowała nawet ponad 7 dolarów za galon (za rządów Joe Bidena – red.). Pod moim przywództwem produkcja gazu ziemnego jest na najwyższym historycznie poziomie, produkcja ropy w USA wzrosła o 700 tys. baryłek dziennie. 50 mln baryłek przyjęliśmy z samej tylko Wenezueli. Wenezuela jest wspaniałym miejscem, tylko realizowali fatalną politykę. Mają problemy, ale pomagamy im. Wenezuela będzie się rozwijała fantastycznie. (...) Współpraca z ich strony jest wspaniała. Jak tylko atak (USA na Wenezuelę) się zakończył oni powiedzieli: dobra, wejdźmy w porozumienie (...). Teraz Wenezuela zarobi więcej pieniędzy w ciągu 6 miesięcy niż w ciągu ostatnich 20 lat (...). Cena benzyny w tej chwili jest poniżej 2,5 dolara za galon. Wkrótce będzie poniżej 2 dolarów za galon – mówił.

O czym miał mówić w Davos Donald Trump?

Wcześniej rozmówca cytowany przez AP stwierdził, że przemówienie Trumpa ma skupić się wokół agendy amerykańskiego prezydenta wyrażanej hasłem „Po pierwsze Ameryka” (ang. America First).

Trump ma też mówić o planach dotyczących dominacji USA na półkuli zachodniej. Przedstawiciel Białego Domu nie wykluczył, że prezydent USA poruszy temat Grenlandii, nad którą chce, aby USA przejęły kontrolę oraz że powie, jak będzie wyglądać przyszłość Wenezueli, po operacji wojskowej Stanów Zjednoczonych w tym kraju, która zakończyła się pojmaniem i wywiezieniem do Stanów Zjednoczonych przywódcy Wenezueli Nicolása Maduro. W przemówieniu prezydenta USA poruszony może być również temat Rady Pokoju.

W Davos Trump ma odbyć pięć spotkań dwustronnych z przywódcami państw obecnymi na Światowym Forum Ekonomicznym. Urzędnik nie ujawnił, o jakich przywódców chodzi. Z informacji CNN wynika, że ze względu na to, że Trump przybył do Davos z opóźnieniem, mało prawdopodobne jest, by doszło w Szwajcarii do dwustronnego spotkania Trumpa z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem. W Davos nie ma też już prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Przedstawiciel Białego Domu mówił też, że ok. 50 państw świata otrzymało zaproszenie do Rady Pokoju utworzonej przez Donalda Trumpa. USA spodziewają się, że w pracach Rady będzie brać udział ok. 30 państw – wynika z jego wypowiedzi.