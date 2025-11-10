Rzeczpospolita
Chwilowe „zaginięcie” szefa tureckiego MSZ. Odnalazł się w Białym Domu

Prezydent Syrii Ahmad asz-Szara spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu. To historyczne wydarzenie, ponieważ była to pierwsza wizyta urzędującego prezydenta Syrii w USA od 1946 roku. W tym samym czasie gościł w Białym Domu także Hakan Fidan, minister spraw zagranicznych Turcji.

Publikacja: 10.11.2025 21:23

Hakan Fidan

Hakan Fidan

Foto: Reuters, Markku Ulander

Agnieszka Kazimierczuk

Prezydent Syrii Ahmad asz-Szara spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu. To historyczne wydarzenie, ponieważ była to pierwsza wizyta urzędującego prezydenta Syrii w USA od czasu ustanowienia niepodległości tego kraju w 1946 roku.

Asz-Szara jest dawnym dowódcą rebeliantów, którzy obalili prezydenta Baszara al-Asada w grudniu 2024 roku, objął urząd tymczasowego przywódcy Syrii na początku 2025.

Głównym celem jego wizyty w Stanach Zjednoczonych jest doprowadzenie do zdjęcia z Syrii amerykańskich sankcji. W ostatni czwartek sankcje na asz-Szarę i szefa syryjskiej dyplomacji („wymierzone w członków i zwolenników ISIS i Al-Kaidy”) zniosła Rada Bezpieczeństwa ONZ. Sankcje, które na Syrię nałożyły USA, Trump zawiesił na 6 miesięcy,  ale ich całkowite uchylenie pozostaje niepewne ze względu na sprzeciw kongresmenów, którzy obawiają się bezwarunkowego uwolnienia Damaszku od obostrzeń

Asz-Szara nie został powitany przez Trumpa w wejściu do Białego Domu, co jest typowym protokołem dla zagranicznych przywódców przed spotkaniem z prezydentem USA, i obaj nie pozowali do wspólnego zdjęcia.

Gdzie się podział Hakan Fidan

Wizyta asz-Szary w Waszyngtonie zbiegła się z podróżą do stolicy USA tureckiego ministra spraw zagranicznych Hakana Fidana. 

Wizyta była niespodziewana, tureckie MSZ poinformowała o niej w niedzielę w jednozdaniowym komunikacie. W USA Fidan miał odbyć rozmowy dotyczące zarówno relacji dwustronnych z USA, jak i kluczowych kwestii regionalnych. Szef tureckiego MSZ miał się skupić na  negocjacjach w sprawie zniesienia sankcji na Turcję nałożonych w ramach ustawy CAATSA, związanych z zakupem rosyjskich rakiet S-400, a także dążenia Turcji do powrotu do programu produkcji myśliwców F-35 i zakupu nowych F-16.  Sankcje z 2019 roku wykluczyły Turcję z konsorcjum produkcyjnego. Ankara dąży również do uzyskania od administracji Trumpa zwolnienia ze sprzedaży silników do swojego pierwszego myśliwca Kaan, wyprodukowanego w kraju, którego masowa produkcja jest uzależniona od sprzedaży silników w USA.

Tymczasem w niedzielę pojawił się na X alarmistyczny w tonie wpis Radipa Soylu, szefa tureckiego biura agencji informacyjnej Middle East Eye.

Minister spraw zagranicznych Turcji Fidan zaginął w Waszyngtonie. Nikt nie wie gdzie jest” - napisał Soylu. 

Czy w Gabinecie Owalnym odbyło się spotkanie trójstronne?

Hakan Fidan odnalazł się w Białym Domu, gdzie odbył spotkanie z sekretarzem stanu Markiem Rubio. 

Komentatorów zastanawia jednak zbieżność wizyt w Białym Domu prezydenta Syrii i szefa tureckiego MSZ. 

Ponieważ spotkanie Trumpa z asz-Szarem było zamknięte dla mediów, pojawiły się spekulacje, że uczestniczył w nim także Fidan. 

Trójstronne rozmowy, ale bez Trumpa

Syryjskie MSZ wydało oficjalne oświadczenie, z którego wynika, że w Białym Domu odbyło się - oprócz rozmowy Trump-asz-Szara, także trójstronne spotkanie sekretarza stanu Marka Rubio oraz szefów tureckiego i syryjskiego MSZ, Hakana Fidana j Asada asz-Szajbana. 

Syryjskie MSZ zaznaczyło w komunikacie, że Donald Trump podkreślił znaczenie technicznego spotkania roboczego szefów MSZ,  poświęconego omówieniu porozumień osiągniętych przez obu prezydentów oraz ustaleniu mechanizmów ich wdrożenia.

Syryjskie Siły Demokratyczne między Ankarą i Damaszkiem

Ankara stała się najbliższym regionalnym sojusznikiem Damaszku po upadku syryjskiego reżimu. Od tego czasu Turcja stara się wzmocnić wizerunek asz-Szary, aby mógł on umocnić władzę w Damaszku, ale jednocześnie Ankara stara się zachować wpływ na swojego południowego sąsiada.

Spodziewano się, że rozmowy asz-Szary z Trumpem obejmą kwestie ściśle związane z bezpieczeństwem i interesami gospodarczymi Turcji, w tym powojenną odbudowę Syrii i przyszłość Syryjskich Sił Demokratycznych (SDF) pod dowództwem Kurdów.

Tymczasem Turcja uważa SDF za poważne zagrożenie, ze względu na jej bliskie powiązania z Partią Pracujących Kurdystanu (PKK), która walczy o kurdyjską autonomię w Turcji od 1984 roku. Ankara dąży do rozbrojenia SDF i włączenia ich do armii syryjskiej w ramach trwających negocjacji pod przewodnictwem USA.

SDFz kolei dążą do dołączenia do armii syryjskiej, ale przy zachowaniu integralności swoich sił, aby zapewnić bezpieczeństwo lokalne. Damaszek z kolei domaga się całkowitego rozbrojenia i integracji bojowników SDF jako jednostek, aby przywrócić kontrolę rządu centralnego.

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego prezydent Syrii Ahmad asz-Szara odwiedził Stany Zjednoczone po raz pierwszy od 1946 roku?
  • Co było głównym celem wizyty tureckiego ministra spraw zagranicznych Hakana Fidana w Waszyngtonie?
  • Jakie zmiany zaszły w ramach sankcji nałożonych na Syrię i Turcję?
  • Jakie były spekulacje dotyczące spotkań w Białym Domu?
  • W jaki sposób zmieniły się relacje między Ankarą a Damaszkiem po upadku syryjskiego reżimu?
  • Jakie potencjalne zagrożenia widzi Turcja w Syryjskich Siłach Demokratycznych oraz jakie są ich ustalenia dotyczące przyszłości tych jednostek?
Prezydent Syrii Ahmad asz-Szara spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu. To historyczne wydarzenie, ponieważ była to pierwsza wizyta urzędującego prezydenta Syrii w USA od czasu ustanowienia niepodległości tego kraju w 1946 roku.

Asz-Szara jest dawnym dowódcą rebeliantów, którzy obalili prezydenta Baszara al-Asada w grudniu 2024 roku, objął urząd tymczasowego przywódcy Syrii na początku 2025.

