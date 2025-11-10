Chwilowe „zaginięcie” szefa tureckiego MSZ. Odnalazł się w Białym Domu

Aktualizacja: 10.11.2025 22:40 Publikacja: 10.11.2025 21:23
Hakan Fidan
Foto: Reuters, Markku Ulander
Prezydent Syrii Ahmad asz-Szara spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu. To historyczne wydarzenie, ponieważ była to pierwsza wizyta urzędującego prezydenta Syrii w USA od czasu ustanowienia niepodległości tego kraju w 1946 roku.
Asz-Szara jest dawnym dowódcą rebeliantów, którzy obalili prezydenta Baszara al-Asada w grudniu 2024 roku, objął urząd tymczasowego przywódcy Syrii na początku 2025.
Czytaj więcej
Ameryka oczekuje od byłego dżihadysty Ahmada asz-Szary, że będzie sojusznikiem w walce z obecnymi...
Głównym celem jego wizyty w Stanach Zjednoczonych jest doprowadzenie do zdjęcia z Syrii amerykańskich sankcji. W ostatni czwartek sankcje na asz-Szarę i szefa syryjskiej dyplomacji („wymierzone w członków i zwolenników ISIS i Al-Kaidy”) zniosła Rada Bezpieczeństwa ONZ. Sankcje, które na Syrię nałożyły USA, Trump zawiesił na 6 miesięcy, ale ich całkowite uchylenie pozostaje niepewne ze względu na sprzeciw kongresmenów, którzy obawiają się bezwarunkowego uwolnienia Damaszku od obostrzeń
Asz-Szara nie został powitany przez Trumpa w wejściu do Białego Domu, co jest typowym protokołem dla zagranicznych przywódców przed spotkaniem z prezydentem USA, i obaj nie pozowali do wspólnego zdjęcia.
Wizyta asz-Szary w Waszyngtonie zbiegła się z podróżą do stolicy USA tureckiego ministra spraw zagranicznych Hakana Fidana.
Wizyta była niespodziewana, tureckie MSZ poinformowała o niej w niedzielę w jednozdaniowym komunikacie. W USA Fidan miał odbyć rozmowy dotyczące zarówno relacji dwustronnych z USA, jak i kluczowych kwestii regionalnych. Szef tureckiego MSZ miał się skupić na negocjacjach w sprawie zniesienia sankcji na Turcję nałożonych w ramach ustawy CAATSA, związanych z zakupem rosyjskich rakiet S-400, a także dążenia Turcji do powrotu do programu produkcji myśliwców F-35 i zakupu nowych F-16. Sankcje z 2019 roku wykluczyły Turcję z konsorcjum produkcyjnego. Ankara dąży również do uzyskania od administracji Trumpa zwolnienia ze sprzedaży silników do swojego pierwszego myśliwca Kaan, wyprodukowanego w kraju, którego masowa produkcja jest uzależniona od sprzedaży silników w USA.
Tymczasem w niedzielę pojawił się na X alarmistyczny w tonie wpis Radipa Soylu, szefa tureckiego biura agencji informacyjnej Middle East Eye.
„Minister spraw zagranicznych Turcji Fidan zaginął w Waszyngtonie. Nikt nie wie gdzie jest” - napisał Soylu.
Hakan Fidan odnalazł się w Białym Domu, gdzie odbył spotkanie z sekretarzem stanu Markiem Rubio.
Komentatorów zastanawia jednak zbieżność wizyt w Białym Domu prezydenta Syrii i szefa tureckiego MSZ.
Ponieważ spotkanie Trumpa z asz-Szarem było zamknięte dla mediów, pojawiły się spekulacje, że uczestniczył w nim także Fidan.
Syryjskie MSZ wydało oficjalne oświadczenie, z którego wynika, że w Białym Domu odbyło się - oprócz rozmowy Trump-asz-Szara, także trójstronne spotkanie sekretarza stanu Marka Rubio oraz szefów tureckiego i syryjskiego MSZ, Hakana Fidana j Asada asz-Szajbana.
Syryjskie MSZ zaznaczyło w komunikacie, że Donald Trump podkreślił znaczenie technicznego spotkania roboczego szefów MSZ, poświęconego omówieniu porozumień osiągniętych przez obu prezydentów oraz ustaleniu mechanizmów ich wdrożenia.
Ankara stała się najbliższym regionalnym sojusznikiem Damaszku po upadku syryjskiego reżimu. Od tego czasu Turcja stara się wzmocnić wizerunek asz-Szary, aby mógł on umocnić władzę w Damaszku, ale jednocześnie Ankara stara się zachować wpływ na swojego południowego sąsiada.
Spodziewano się, że rozmowy asz-Szary z Trumpem obejmą kwestie ściśle związane z bezpieczeństwem i interesami gospodarczymi Turcji, w tym powojenną odbudowę Syrii i przyszłość Syryjskich Sił Demokratycznych (SDF) pod dowództwem Kurdów.
Czytaj więcej
Interesy Izraela i Turcji w Syrii są totalnie sprzeczne. Ankara grozi Izraelczykom. – Obie strony...
Tymczasem Turcja uważa SDF za poważne zagrożenie, ze względu na jej bliskie powiązania z Partią Pracujących Kurdystanu (PKK), która walczy o kurdyjską autonomię w Turcji od 1984 roku. Ankara dąży do rozbrojenia SDF i włączenia ich do armii syryjskiej w ramach trwających negocjacji pod przewodnictwem USA.
SDFz kolei dążą do dołączenia do armii syryjskiej, ale przy zachowaniu integralności swoich sił, aby zapewnić bezpieczeństwo lokalne. Damaszek z kolei domaga się całkowitego rozbrojenia i integracji bojowników SDF jako jednostek, aby przywrócić kontrolę rządu centralnego.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Prezydent Syrii Ahmad asz-Szara spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu. To historyczne wydarzenie, ponieważ była to pierwsza wizyta urzędującego prezydenta Syrii w USA od czasu ustanowienia niepodległości tego kraju w 1946 roku.
Asz-Szara jest dawnym dowódcą rebeliantów, którzy obalili prezydenta Baszara al-Asada w grudniu 2024 roku, objął urząd tymczasowego przywódcy Syrii na początku 2025.
Kash Patel, dyrektor FBI, w piątek przybył do Chin i spędził w tym kraju około doby, spotykając się z przedstawi...
MSZ Japonii i ambasada Japonii w Chinach przekazały władzom w Pekinie protest po wpisie, jaki w serwisie X umieś...
Prezydent USA Donald Trump poinformował, że John Coale został mianowany specjalnym wysłannikiem Stanów Zjednoczo...
Ameryka oczekuje od byłego dżihadysty Ahmada asz-Szary, że będzie sojusznikiem w walce z obecnymi dżihadystami i...
Wiele uwagi przywiązuje się obecnie do innowacji, nie tylko technologicznych, które przynoszą nowe funkcjonalności, ale i takich, których oryginalność polega na unikatowym wzornictwie. Stąd liczba zgłaszanych patentów i zastrzeganych wzorów wciąż rośnie. By ułatwić sprawy urzędowe i zapewnić lepszą organizację pracy urzędów, część spraw będzie można załatwiać on-line
Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Kazachstan jest pierwszym w czasie jego drugiej kadencji krajem zamieszki...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas