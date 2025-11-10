Chwilowe „zaginięcie” szefa tureckiego MSZ. Odnalazł się w Białym Domu

Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego prezydent Syrii Ahmad asz-Szara odwiedził Stany Zjednoczone po raz pierwszy od 1946 roku?

Co było głównym celem wizyty tureckiego ministra spraw zagranicznych Hakana Fidana w Waszyngtonie?

Jakie zmiany zaszły w ramach sankcji nałożonych na Syrię i Turcję?

Jakie były spekulacje dotyczące spotkań w Białym Domu?

W jaki sposób zmieniły się relacje między Ankarą a Damaszkiem po upadku syryjskiego reżimu?

Jakie potencjalne zagrożenia widzi Turcja w Syryjskich Siłach Demokratycznych oraz jakie są ich ustalenia dotyczące przyszłości tych jednostek?

Prezydent Syrii Ahmad asz-Szara spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Białym Domu. To historyczne wydarzenie, ponieważ była to pierwsza wizyta urzędującego prezydenta Syrii w USA od czasu ustanowienia niepodległości tego kraju w 1946 roku.

Asz-Szara jest dawnym dowódcą rebeliantów, którzy obalili prezydenta Baszara al-Asada w grudniu 2024 roku, objął urząd tymczasowego przywódcy Syrii na początku 2025.

Głównym celem jego wizyty w Stanach Zjednoczonych jest doprowadzenie do zdjęcia z Syrii amerykańskich sankcji. W ostatni czwartek sankcje na asz-Szarę i szefa syryjskiej dyplomacji („wymierzone w członków i zwolenników ISIS i Al-Kaidy”) zniosła Rada Bezpieczeństwa ONZ. Sankcje, które na Syrię nałożyły USA, Trump zawiesił na 6 miesięcy, ale ich całkowite uchylenie pozostaje niepewne ze względu na sprzeciw kongresmenów, którzy obawiają się bezwarunkowego uwolnienia Damaszku od obostrzeń