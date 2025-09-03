Prezydent Nawrocki 2 września udał się w pierwszą podróż zagraniczną jako głowa państwa do Stanów Zjednoczonych. 3 września zostanie przyjęty w Białym Domu przez prezydenta USA. W drodze powrotnej ze Stanów Zjednoczonych odwiedzi Watykan, gdzie spotka się z papieżem Leonem XIV. Nawrocki ma spotkać się też z premier Włoch Giorgią Meloni.

Reklama Reklama

Donald Tusk: Jesteśmy zawsze gotowi pomóc prezydentowi Karolowi Nawrockiemu w sprawach polityki międzynarodowej

Tuska pytano co przekazał Nawrockiemu przed wizytą prezydenta w USA – premier i prezydent rozmawiali ze sobą na temat wizyty po centralnych obchodach 86. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które odbywały się 1 września na Westerplatte.

Biały Dom, siedziba prezydenta USA Foto: PAP

- Minister spraw zagranicznych przedstawił list, wiele dni temu Kancelarii Prezydenta RP, że oprócz instrukcji rządowej, jaką przygotowaliśmy dla pana prezydenta na jego wizytę w Stanach Zjednoczonych, minister jednoznacznie zaoferował gotowość do towarzyszenia panu prezydentowi – osobiście lub któregoś z wiceministrów. Ale to nie spotkało się z zainteresowaniem ze strony Kancelarii Prezydenta – odparł Tusk.

- Jesteśmy zawsze gotowi pomóc, bo to są sprawy superważne – nasze relacje z USA i w ogóle cała polityka międzynarodowa wymaga pełnej współpracy, profesjonalizmu, my jesteśmy gotowi do współpracy – dodał. - Na razie z tamtej strony nie ma pozytywnego odzewu – podsumował.