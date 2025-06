Jest w tym coś głęboko przerażającego, że ktoś taki jak pan, od czterech dekad głęboko zaangażowany w amerykańską politykę zagraniczną, nie jest w stanie rozszyfrować polityki prezydenta USA w zupełnie fundamentalnej sprawie…

Nie wiedzą tego też jego najbliżsi współpracownicy, sekretarz stanu Marco Rubio czy specjalny wysłannik na Ukrainę Keith Kellogg. Jeśli nie spojrzą, co w ostatnich godzinach napisał czy powiedział Trump, mogą umieścić coś zupełnie sprzecznego z jego wizją na X. Swój optymizm co do tego, że prezydent nie opuści Ukraińców, czerpię jednak z tego, że może w ten sposób zaliczyć trzy sukcesy. Zmusić Europę do wydawania więcej na obronę, zaprowadzić trwały pokój w Ukrainie i pokazać, że zrobił coś, czego nie był w stanie osiągnąć Joe Biden. A przecież Trump niczego nie lubi tak bardzo jak sukcesów.

Prezydent USA Donald Trump Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Dla połowy polskiego narodu Nawrocki jest kandydatem na prezydenta trudnym do zaakceptowania. Nacjonalistycznym populistą o niejasnej przeszłości. Czy to, że zyskał w kluczowym momencie poparcie Waszyngtonu, nie zaciąży trwale na relacjach polsko-amerykańskich, czy wręcz nie spowoduje, że w długim okresie Polska, dziś jeden z najwierniejszych sojuszników USA w Europie, zacznie się od Stanów dystansować, szczególnie gdy minie rosyjskie zagrożenie?

To jest absolutnie uprawnione pytanie. Ale Trump nie będzie wiecznie prezydentem. Mam nadzieję, że Polacy będą potrafili rozróżnić między obecną administracją a samymi Stanami Zjednoczonymi. Ale i w świecie Trumpa są rywalizujące obozy. Niektórzy wierzą w przyszłość relacji transatlantyckich. Uważają, że należy zmusić Niemców i innych do zwiększenia wydatków wojskowych, ale kiedy już tak się stanie, liczą na trwałe, bardziej zrównoważone relacje transatlantyckie. Do nich zalicza się Rubio, Kellogg, ale też amerykański ambasador przy NATO Matthew Whitaker. Ale są i tacy, którzy – jak J.D. Vance, Donald Trump Junior, Rick Grenell czy Tucker Carlson – uważają, że należy w ogóle odciąć się od Europy. Oni jej nie lubią. Uważają, że jest siedliskiem liberalizmu, globalizacji. Ta ich wizja Europy nie ma większego sensu. Jednak jeszcze przed wyborami w Polsce w Białym Domu toczyła się debata, jaką strategię należy przyjąć wobec Polaków. I ta grupa niestety wzięła górę. To przesądziło o poparciu Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Jednak podobna debata toczyła się i w czasach Joe Bidena. Rozważano wtedy, czy warto rozmawiać z PiS. Większość współpracowników prezydenta była temu przeciwna, choć inne zdanie miała amerykańska ambasador przy NATO Julianne Smith czy nasz wysłannik przy OBWE Mike Carpenter. Pamiętam, jak na zaproszenie Atlantic Council przyjechał wtedy obecny polski chargé d’affaires Bogdan Klich. Przekonywał, że spór PiS–PO to jest sprawa dla Polaków, natomiast Ameryka powinna współpracować z Polską niezależnie od tego, kto pozostaje w Warszawie u władzy. Zachował się jak państwowiec.

Czy jednak prezydent USA, który próbował w styczniu 2021 r. dokonać zamachu stanu, nie uznał porażki w wyborach w 2021 r. i który stara się podważyć niezależność wymiaru sprawiedliwości, w ogóle może oceniać stan demokracji w Polsce?

Nie jestem katolikiem, ale trafia do mnie argumentacja świętego Augustyna o ludzkiej niedoskonałości. A w Ameryce jesteśmy równie niedoskonali jak cała reszta ludzkości. Choć jednocześnie mamy serię wartości, które pomagają nam przejść przez życie. Nie sądzę jednak, abyśmy mieli prawo udzielać lekcji Polsce. Powinniśmy raczej wzajemnie się od siebie uczyć. Polska potrafiła znakomicie zbudować demokrację na ruinach komunizmu. Zalecałbym administracji Trumpa dokładniejsze pochylenie się nad tym, kim tak naprawdę są polscy przywódcy. Rafał Trzaskowski nie jest lewicowcem, podobnie jak nie jest nim Radosław Sikorski czy Donald Tusk. Gdyby jeszcze w Ameryce tacy istnieli, wpisałbym ich wszystkich do grona liberalnych republikanów. A gdy idzie o politykę zagraniczną, sytuowałbym ich gdzieś między Ronaldem Reaganem a Harrym Trumanem. Na miejscu Sikorskiego pojechałbym do Waszyngtonu, aby opowiadać o budowie muru na granicy z Rosją i Białorusią czy bardzo przecież twardej polityce tego rządu odnośnie do migracji. To by zrobiło na ekipie Trumpa dobre wrażenie.