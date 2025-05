Jak dodał, powody do tego są, i to „drastyczne”. - Rosja wysyła nam morderców, podpalaczy i to za to są restrykcje – stwierdził Sikorski, nawiązując do podpalenia hali targowej przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie, którego dokonano na zlecenie wywiadu Federacji Rosyjskiej. - Przestańcie podpalać w Polsce, to my przestaniemy zamykać wam konsulaty – mówił.

Przyznał, że spodziewa się zamknięcia któregoś z polskich konsulatów w Federacji Rosyjskiej. - Mała strata - skwitował, dodając, że jeśli Rosja będzie kontynuowała akty dywersyjne, to Polska zamknie także ostatni z rosyjskich konsulatów, który znajduje się w Gdańsku.