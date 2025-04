Premier ogłosił też, że zaprosił na wtorek przedstawicieli polskiej branży motoryzacyjnej na rozmowy dotyczące „sytuacji branży po wprowadzeniu nowych ceł przez USA”.



Wcześniej polski premier pisał w języku angielskim, że „przyjaźń oznacza partnerstwo”, a „partnerstwo oznacza (...) prawdziwie wzajemne cła”. „Adekwatne decyzje są potrzebne„ - dodał zamieszczając flagi UE i USA, co należy odczytać jako wezwanie do reakcji UE na posunięcie Trumpa. Szefowa KE Ursula von der Leyen zapowiedziała, że UE podejmie działania odwetowe, ale jednocześnie podkreśliła, że „nie jest za późno na negocjacje”.

Donald Tusk apelował do Donalda Trumpa, by przemyślał kwestię nałożenia ceł na sojuszników

31 marca Donald Tusk apelował do Trumpa w nagraniu umieszczonym w serwisie X, by przed nałożeniem ceł „pomyślał o tym”, że „w naszym wspólnym europejsko-amerykańskim interesie są silne Stany Zjednoczone, silna Unia Europejska i silne NATO, nie słabsze”. Tusk mówił o tym przy okazji podpisania umowy międzyrządowej z USA na dostawę elementów logistycznych i szkoleniowych dla II fazy programu Wisła. Umowa dotyczy dostaw wsparcia logistycznego dla systemu Patriot w Siłach Zbrojnych i obejmie elementy technicznego wsparcia oraz szkolenia. Jej wartość to ok. 2 mld dolarów.