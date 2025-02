Wołodymyr Zełenski odpowiada na ostry wpis Donalda Trumpa. Poszło o wartość pomocy z USA i Europy

Trump wyraził też frustrację z powodu rzekomej nierównowagi we wsparciu Ukrainy między USA i Europą, twierdząc że USA wydały na ten cel o 200 mld dol. więcej i że „Stany Zjednoczone nie dostaną nic w zamian".

Zełenski, zdaniem Trumpa, ma „bardzo niskie" notowania w sondażach i że „jedyną rzeczą, w której był dobry, to ogrywanie (poprzedniego prezydenta USA Joe) Bidena". Ocenił, że on sam w tym czasie prowadzi udane negocjacje, by zakończyć wojnę, i że tylko on jest w stanie to osiągnąć. „Biden nigdy nie próbował, Europie nie udało się przynieść pokoju, a Zełenski pewnie chce tylko pozostać przy korycie" - napisał prezydent USA.

„Kocham Ukrainę, ale Zełenski wykonał okropną robotę, jego kraj jest zniszczony, a miliony ludzi niepotrzebnie zginęły – i tak to trwa…" - zakończył Donald Trump swój wywód.